Bất ngờ với diện mạo mới của ca sĩ Kim Ngân, còn hỏi: 'Trông tôi có hấp dẫn không?'

Những dấu hiệu thay đổi tích cực từ Kim Ngân khiến khán giả khá thích thú.

Sau nhiều ồn ào với danh hài Thuý Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân hiện tại vẫn được người hâm mộ quan tâm, theo dõi. Mới đây, tên kênh Youtube của diễn viên Đức Tiến đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới chơi cửa tiệm của một người bạn thì bất ngờ gặp ca sĩ Kim Ngân ở đó. Tại đây, khi nghe Kim Ngân muốn ăn kem, nam diễn viên đã lập tức chạy đi mua cho đàn chị. Anh nói:"Tôi mua hộp kem này cho Kim Ngân với giá 6 đô. Nó được bọc rất đẹp, như một món quà giáng sinh tặng cho chị ấy".

Khi nhận được món quà nhỏ từ Đức Tiến, nữ ca sĩ Kim Ngân vô cùng vui mừng, còn rối rít cảm ơn và thấy tội lỗi khi biết Đức Tiến phải đi khắp phố mới mua được kem cho mình. Kim Ngân tự tin giao tiếp, còn tự trang điểm cho mình - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhất trong clip là diện mạo của Kim Ngân đã thay đổi khá nhiều. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tạo kiểu và làm xoăn nhẹ, nhìn khá thời trang. Không chỉ vậy, cô cũng chịu khó trang điểm, đánh son môi, kẻ mắt, chân mày nên nhìn có thần sắc, đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Thậm chí còn đeo khuyên tai, dây chuyền mới và ăn diện quần áo khá thời trang.

Còn nhớ, cách đây vài tháng, khi còn ở trong chùa, Kim Ngân đã để ý Thúy Nga trang điểm và lén lấy son môi của nữ danh hài để tô lên môi mình. Điều này khiến cả Thúy Nga lẫn khán giả đều bất ngờ. Khi bị Thúy Nga phát hiện, Kim Ngân tỏ ra ngượng ngùng, né tránh nhưng vẫn nói: "Con chỉ dùng son rẻ, không dùng loại đắt tiền". Thậm chí, Kim Ngân còn chăm chú nhìn Thúy Nga uốn tóc và nói: "Sao má uốn tóc nhìn hay thế". Kim Ngân chịu ngồi trang điểm - Ảnh: Cắt từ clip Kim Ngân cũng từng được Thúy Nga dẫn đi trang điểm nhưng chỉ ngồi được một lúc là chán và bỏ về. Đến giờ, Kim Ngân đã tự biết trang điểm, đánh son, kẻ chân mày cho mình. Nhiều khán giả cho rằng, nữ ca sĩ đang hồi nhớ về thời vàng son quá khứ và một khi biết tự trang điểm, làm đẹp tức là ý thức đang dần trở lại. Đặc biệt, ánh mắt của Kim Ngân nhìn lanh lợi, tự tin hơn trước. Cô cũng chủ động giao tiếp, gần gũi mọi người và trò chuyện một cách thoải mái, không xa lánh, dè dặt như trước. Cô còn cười nói và hỏi Đức Tiến: "Nhìn tôi có hấp dẫn không?". Sau đó, Kim Ngân còn đồng ý để chủ tiệm trang điểm lại cho mình. Rất ít khi Kim Ngân hào hứng và chịu ngồi yên như vậy. Những dấu hiệu thay đổi tích cực khiến khán giả khá thích thú và hy vọng Kim Ngân luôn giữ trạng thái này.

Thúy Nga tiết lộ loạt bí mật chưa công bố về Kim Ngân, khẳng định không ai đủ nhẫn nại để đi theo đàn chị: 'Thích gì tôi cũng mua, chiều như chiều vong' Nói về những ồn ào liên quan đến đàn chị, Thúy Nga cho hay sau khi câu chuyện của Kim Ngân trở thành mối quan tâm lớn với mọi người, nữ ca sĩ bị nhiều người để ý và bàn tán không ngừng. Điều đó khiến nữ danh hài cảm thấy tội lỗi và không muốn tiếp tục quay đàn chị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-dien-mao-moi-cua-ca-si-kim-ngan-con-hoi-trong-toi-co-hap-dan-khong-437724.html