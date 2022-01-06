Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở'

Hậu trường 06/01/2022 11:00

"Đi mua mỹ phẩm, cô Kim Ngân không bao giờ chọn đồ rẻ, đồ kém chất lượng. Cô ấy phải chọn những mỹ phẩm rất tinh vi, khó tính, đúng màu mình thích mới mua" – nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói.

Từ sau ồn ào với Thuý Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ một đoạn clip về cuộc trò chuyện giữa anh và danh hài Thúy Nga tại một nhà hàng. Đáng chú ý, trong đó có nhắc đến chuyện liên quan đến ca sĩ Kim Ngân. 

Cụ thể, trong buổi trò chuyện, Thúy Nga bất chợt nhớ về Kim Ngân và đã hỏi thăm tình hình đàn chị. Kim Tiểu Long cũng cho biết: "Gần đây tôi vẫn gặp cô Kim Ngân. Cứ mỗi lần tôi đi ăn ở một quán cơm chay gần chỗ cho người vô gia cư là cô Kim Ngân đều thấy rồi vào gặp tôi. Những lúc như vậy, tôi đều mời cô Kim Ngân ăn một bữa cơm chay rồi cô lại đòi đi siêu thị mua sắm.

Trong những lúc gặp gỡ, tôi thấy cô Kim Ngân thời gian gần đây rất khỏe, tâm trạng vui vẻ, tinh thần tỉnh táo, lanh lẹ hơn hồi xưa rất nhiều. Đi mua mỹ phẩm, cô Kim Ngân không bao giờ chọn đồ rẻ, đồ kém chất lượng. Cô ấy phải chọn những mỹ phẩm rất tinh vi, khó tính, đúng màu mình thích mới mua.

Chẳng hạn, mua son môi hay kẻ mắt, cô Kim Ngân phải chọn đúng màu của cô ấy. Nếu màu đó hết mà gạ cô ấy lấy sang màu khác là cô ấy nhất quyết không chịu".

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở' - Ảnh 1
Kim Tiểu Long dẫn Kim Ngân đi chơi nhân dịp Lễ Noel - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe Kim Tiểu Long nói vậy, Thúy Nga cũng liền tiếp lời: "Đúng vậy, tính chị Kim Ngân là thích cái gì phải chọn đúng cái đó, đắt cũng được nhưng phải lấy đúng món đồ chị ấy thích. Ai đi với chị Kim Ngân cũng đều phải mua đúng những món đồ như thế thì chị ấy mới vui vẻ. Có lần tôi đi mua nội thất để trong phòng cho chị Kim Ngân ở siêu thị. Tôi để cho chị ấy tự chọn tủ rồi ra thanh toán.

Tớ lúc thanh toán, chị ấy giãy nảy lên, kêu không đúng tủ chị ấy chọn, trong khi tôi nhìn y chang nhau. Chị Kim Ngân lập tức dẫn tôi về lại chỗ bán tủ thì tôi mới biết hai cái tủ tuy cùng màu nhưng khác một chút về kiểu dáng. Cái tủ chị Kim Ngân thích nhìn đẹp hơn và đương nhiên đắt tiền hơn hẳn. Nói chung, Kim Ngân rất tinh vi, sành điệu".

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở' - Ảnh 2
Kim Tiểu Long thỉnh thoàng vẫn thường gặp ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, từ sau nhiều tháng ồn ào nổ qua, Thúy Nga đã không còn gặp lại đàn chị. Tuy nhiên, Kim Tiểu Long vẫn thi thoảng gặp Kim Ngân, dù chính anh cũng từng bị em họ nữ ca sĩ dọa kiện và cấm không cho gặp. Trong những lần gặp gỡ, Kim Tiểu Long cho hay anh thường dẫn Kim Ngân đi ăn và mua quà cho cô.

"Nói chung, kể từ khi gặp Thúy Nga tới giờ, cô Kim Ngân thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Cô ấy ăn diện, đầu tóc chải chuốt hơn, biết dùng mỹ phẩm, son phấn các kiểu và giao tiếp với mọi người cũng tự tin, cởi mở chứ không khép kín như trước.

Kim Ngân vẫn đi lại ngoài đường nhưng không còn dáng vẻ của một người vô gia cư, lang thang như trước. Tôi cũng chỉ mong sao cô Kim Ngân sớm khỏi bệnh. Trong thế gian này, tạo hóa sinh con người ra để yêu thương nhau, chứ không phải thù oán, giận hờn, ghét bỏ nhau. Chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh" - Kim Tiểu Long chia sẻ.

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