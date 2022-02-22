Bệnh tật 'hoành hành' nhiều năm nhưng ra phim trường, NS Mạc Can luôn tràn đầy sức sống: 'Tôi rất hạnh phúc khi tuổi này mà còn được đi làm'

Hậu trường 22/02/2022 08:50

Không chỉ khó khăn trong việc đi lại, việc ăn uống của nghệ sĩ Mạc Can trên phim trường cũng rất đặc biệt. Tuy vất vả là thế nhưng nam nghệ sĩ luôn cố gắng hết mức có thể để tránh làm phiền tới ê-kíp và các bạn diễn.

Nghệ sĩ Mạc Can là gương mặt khá quen thuộc đối với nhiều thế hệ khán giả. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn có niềm đam mê nghệ thuật rất lớn và không ngại gian khổ. Tháng 10/2020, nhiều người không khỏi xót xa khi hay tin nam nghệ sĩ đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu. Ở tuổi 76, ông mắc nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp, thận, tim và phải đi bệnh viên liên tục.

Sang năm 2021, sức khỏe của Mạc Can ngày càng suy yếu hơn, ông không thể tự đi lại kèm theo biến chứng bị níu lưỡi nên trò chuyện cũng khó khăn. Dù vậy, ông vẫn đau đáu niềm đam mê diễn xuất nên tháng 3/2021, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh "Chuyện ma gần nhà" sau khi trải qua cơn bạo bệnh. Sức khỏe yếu, không thể tự đi lại, việc ăn uống cũng khó khăn nhưng nam nghệ sĩ không hề nề hà.

Bệnh tật 'hoành hành' nhiều năm nhưng ra phim trường, NS Mạc Can luôn tràn đầy sức sống: 'Tôi rất hạnh phúc khi tuổi này mà còn được đi làm' - Ảnh 1
Mỗi lần di chuyển, ê-kíp phải cõng, dìu đỡ nam nghệ sĩ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Chia sẻ về vai diễn của mình với Pháp luật và bạn đọc, nghệ sĩ Mạc Can tỏ ra vô cùng hào hứng: "Tôi rất hạnh phúc khi tới tuổi này mà còn được đi làm. Mình nghĩ cái nghề này mình làm lâu lắm rồi chắc bây giờ người ta cũng không "xài" nữa. Cuối cùng cũng có người để ý tới. Dù vai ngắn hay vai dài gì cũng được.

Nhiều khi tôi ngồi chung với đoàn phim mà tôi muốn khóc. Vị đạo diễn tới tận nhà mời tôi, ổng hỏi tôi có biết làm ảo thuật không, thì tôi nói biết! Tôi sống với nghề ảo thuật cũng lâu mà tôi làm ảo thuật cũng khéo. Tôi cảm ơn đạo diễn đó đã đo ni đóng giày cho vai diễn của tôi".

Trong phim, nghệ sĩ Mạc Can vào vai một ông lão cổ quái, thường xuyên có những hành động kỳ lạ và hóa trang thành chú hề ma quái khiến mọi người sợ hãi. Nếu chỉ xem phim, chẳng ai nghĩ đây là một ông lão nghệ sĩ đã ngoài 70 tuổi, từng thập tử nhất sinh vì bệnh tật.

Trên phim trường, nghệ sĩ Mạc Can và cả ê-kíp cũng đã nỗ lực rất nhiều cỡ nào để có những hình ảnh đó. Vì nam nghệ sĩ đã yếu, việc đi lại khó khăn nên mỗi lần di chuyển, đổi cảnh quay, đều phải có người cõng, dìu đỡ. Ngay cả việc ăn uống của nam nghệ sĩ cũng rất đặc biệt. Theo chia sẻ của nhân sự trong đoàn, nam nghệ sĩ không thể ăn nhiều trong một bữa. Thế nên, đoàn đã đáp ứng thói quen và khả năng của nghệ sĩ Mạc Can: "Chú không ăn nhiều được, mỗi lần ăn chú chỉ ăn chừng 3, 4 muỗng và cách khoảng 20 phút sẽ cho chú ăn một lần. Kèm theo đó là bánh hoặc ngọt".

Bệnh tật 'hoành hành' nhiều năm nhưng ra phim trường, NS Mạc Can luôn tràn đầy sức sống: 'Tôi rất hạnh phúc khi tuổi này mà còn được đi làm' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Mạc Can hài hước nói ông đã nhổ răng cửa hàm trên để hóa thân giống nhất với vai diễn - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tuy vất vả nhưng nghệ sĩ Mạc Can luôn cố gắng hết mức để tránh làm phiền tới ê-kíp và các bạn diễn. Khi được hỏi "chú còn đi được không", nam nghệ sĩ luôn trả lời với giọng đầy hào sảng: "Dư sức qua cầu!". Đáng nói hơn, nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái cho bản thân và cả ê-kíp. 

Đặc biệt hơn, để hoàn thành trọn vẹn vai diễn, Mạc Can sẵn sàng nhổ cả răng cửa hàm trên khi hóa thân thành vai "ma" trong phim. Lão nghệ sĩ cho hay, dù đã làm nghề nhiều năm, hiện tại lại đang trong tình trạng không mấy khỏe khoắn nhưng ông vẫn dành trọn tâm huyết cho vai diễn:

"Siêng năng lắm, tối đâu có ngủ đâu, tối còn mơ tưởng tới vai mình đóng chứ! Cái vai đó khó tưởng tượng lắm, mình đâu có kinh nghiệm đóng ma! Nên mình thức tới sáng luôn, mà càng thức thì càng giống ma!"

Xúc động hơn nữa, khi anh em trong đoàn đặt câu hỏi: "Nếu có người mời đi phim nữa, chú có đi không?", nam nghệ sĩ lập tức trả lời: "Còn sống thì còn đi!". Về phía người thân, bà Yến – em gái của nghệ sĩ Mạc Can cũng tiết lộ, vì bệnh tật, ông phải ở nhà nhiều, không được đi làm phim và gặp anh em nghệ sĩ nên tâm trạng và sức khỏe của nam nghệ sĩ ngày càng suy giảm.

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