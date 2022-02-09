Đóng phim ở tuổi 77, nghệ sĩ Mạc Can vẫn khiến dân tình xót xa chỉ vì lý do này

Hậu trường 09/02/2022 15:14

Dù tuổi già, sức yếu nhưng nam diễn viên Mạc Can vẫn rất đam mê với nghề, kính nghiệp khiến đồng nghiệp, khán giả phải ngưỡng mộ,

Nghệ sĩ Mạc Can là gương mặt không còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Tên tuổi của ông gắn liền với những câu chuyện cổ tích màu đậm màu sắc dân gian. Dù không thường xuyên xuất hiện nhưng ông vẫn luôn chiếm được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ông được yêu mến không chỉ bởi sự đa tài mà còn vì tính cách hài hước, tận tâm với nghề. 

Vừa qua, cư dân mạng nghẹn ngào khi xem được những hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Mạc Can tại phim trường "Chuyện ma gần nhà". Đây là bộ phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn, có sự xuất hiện của Mạc Can sau thời gian dài vắng bóng. Ở tuổi 77, ông không còn khỏe mạnh như trước nhưng vẫn rất đam mê và nhiệt huyết với nghề.

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Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Mạc Can tại phim trường 'Chuyện ma gần nhà' - Ảnh: Dân Việt
 

Trong suốt quá trình quay bộ phim này, đạo diễn Trần Hữu Tấn biết rằng nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn, nên anh đã cử người đến đưa đón. Thậm chí, nhân viên trong đoàn làm phim còn cõng ông vào tận phim trường.

Chia sẻ với báo Dân Việt, đạo diễn Trần Hữu Tân tâm sự rằng "nghệ sĩ gạo cội" Mạc Can là người phù hợp nhất với vai diễn này nên phải chủ động mời bằng được. Vị đạo diễn cho hay: “Ở tuổi 77, diễn viên Mạc Can vẫn minh mẩn, học lời thoại nhanh. Và đặc biệt khi vào vai diễn, đứng trước máy quay, ông có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ”.

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Nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều vấn đề về sức khỏe - Ảnh: Dân Việt
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Đạo diễn phim đã bố trí người cõng diễn viên Mạc Can đến phim trường - Ảnh: Dân Việt

Trong những bức ảnh hậu trường, nam nghệ sĩ đã gầy hơn trước khá nhiều do bệnh tật đeo bám bao năm qua. Có thể thấy, làn da đã nhăn nheo, sạm đi theo năm tháng. Mái tóc bạc phơ cùng những vết đồi mồi, nếp nhăn trên mặt cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác. Song, nam diễn viên gạo cội vẫn rất tươi tỉnh, thường xuyên trêu đùa với mọi người khi được nghỉ ngơi.

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Trên phim trường, nam nghệ sĩ gạo cội vẫn luôn vui vẻ và lạc quan - Ảnh: Dân Việt

Được biết, nghệ sĩ Mạc Can rất hạnh phúc khi ở tuổi 77 vẫn có người mời mình tham gia phim. Dù cả đời tận tụy cống hiến, nhưng khi về già cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can lại khá vất vả. Kinh tế ông eo hẹp, sức khỏe cũng có vấn đề, thường xuyên bị bệnh tật hành hạ.

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