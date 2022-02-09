Lộ ảnh hiếm tại quê nhà, nhưng một điều đặc biệt về con người thật của Hồ Văn Cương lại gây chú ý

Tết Nguyên Đán 2022 vừa qua, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ có dịp về quê Tiền Giang sau nhiều năm bận rộn chạy show ở TP.HCM.

Mới đây, một người có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến Hồ Văn Cường. Anh khoe bức ảnh hiếm của con nuôi Phi Nhung tại quê nhà, đồng thời bày tỏ thái độ vui mừng khi thấy cậu bé vẫn an yên, giản dị bên các em, các cháu. Cụ thể, anh viết: "M. không quan tâm đến chuyện cát –xê 200 triệu của Hồ Văn Cường là có thật hay không. Mà điều M. đang vui lây với em ấy là bức ảnh này, bức ảnh mà em ấy thật bình dị, hồn nhiên và thật bình an cùng với các em cháu vui đùa trong những ngày về quê nhà Tiền Giang đón Tết 2022 vừa qua…!

Bài đăng liên quan đến Hồ Văn Cường gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý là khác với hình ảnh dí dỏm, chuyên nghiệp khi trình diễn trên sân khấu, Hồ Văn Cường qua lời nói của hàng xóm gần nhà là một cậu bé ngoan hiền, thật thà và bình dân. Anh cho chia sẻ thêm: "M. cũng là dân Tiền Giang, M. có người quen ở gần em ấy dưới quê… Nhiều người khen em ấy vẫn ngoan hiền, thật thà, bình dân…M. vui lắm! Trải qua bao biến cố của gia đình, của bản thân…quê nhà vẫn là chốn bình yên nhất để em Hồ Văn Cường quay về".

Lộ ảnh hiếm của Hồ Văn Cường đón Tết 2022 tại quê nhà - Ảnh: FBNV Trước đây, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và khả năng tiếp thu nhanh. Ngọc Sơn tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn luyện, nam ca sĩ trẻ này sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Hiện tại, Hồ Văn Cường ở nhà thuê cùng bố mẹ. Nam ca sĩ đang là sinh viên của một trường đại học. Ở tuổi 19, nam ca sĩ ý thức được là trụ cột chính của gia đình khi bố mẹ hiện vẫn chưa có công việc ổn định.

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