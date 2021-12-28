Từng được Trịnh Kim Chi giúp đỡ lúc khó khăn nhưng NS Mạc Can có cách ứng xử đáng khâm phục: 'Dù nhận từ thiện nhưng tự nuôi lấy mình thì tốt hơn'

Vừa qua, ồn ào vụ nghệ sĩ Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền quyên góp từ thiện mà mạnh thường quân giúp đỡ cho ông hồi đầu năm gây sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Là một nghệ sĩ gạo cội, tiền bối trong nghề, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và cũng nhờ sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác, nghệ sĩ Mạc Can cho biết quan điểm của mình về vụ ồn ào trên.

NS Mạc Can cho biết không quan tâm đến ồn ào tiền từ thiện của Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Theo đó, ông cho biết, không quan tâm chuyện của Thương Tín và khẳng định được giúp đỡ lúc khó khăn rất hoan nghênh nhưng tự nuôi lấy mình vẫn tốt hơn: "Tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không. Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn".