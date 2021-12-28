Từng được Trịnh Kim Chi giúp đỡ lúc khó khăn nhưng NS Mạc Can có cách ứng xử đáng khâm phục: 'Dù nhận từ thiện nhưng tự nuôi lấy mình thì tốt hơn'

Dù tuổi cao sức yếu nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn mong muốn mau khoẻ để tiếp tục công việc: "Tôi đang tập đi lại để có thể đi quay phim được".
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Vừa qua, ồn ào vụ nghệ sĩ Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền quyên góp từ thiện mà mạnh thường quân giúp đỡ cho ông hồi đầu năm gây sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Là một nghệ sĩ gạo cội, tiền bối trong nghề, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và cũng nhờ sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác, nghệ sĩ Mạc Can cho biết quan điểm của mình về vụ ồn ào trên.
Theo đó, ông cho biết, không quan tâm chuyện của Thương Tín và khẳng định được giúp đỡ lúc khó khăn rất hoan nghênh nhưng tự nuôi lấy mình vẫn tốt hơn: "Tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không. Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn".
Được biết, hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can vẫn đang sống trong căn nhà trọ nhỏ ở quận Bình Tân. Dù sức khỏe yếu, sa sút rất nhiều cũng không than đau kể khổ vì sinh hoạt có người giúp nên cuộc sống không quá khó khăn.
"Tôi cũng không cần thiết gì nhiều, hằng ngày chỉ ăn cơm thôi chứ không ăn gì đặc biệt hết. Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường vì quen với chuyện khó khăn rồi. Vừa rồi tôi có nhận dự án quay phim nhưng do dịch nên đang bị hoãn. Tôi đang tập đi lại để có thể đi quay phim được" - nghệ sĩ nói.
Trước đó,vào khoảng đầu tháng 5, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng đã có dịp đến thăm nghệ sĩ Mạc Can và gửi một ít kinh phí cho ông trang trải lúc khó khăn, bệnh tật. Dù yếu ớt, đi lại phải có người dìu nhưng khi gặp lại đàn em, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ được sự lạc quan, hài hước, thậm chí động viên ngược lại các đồng nghiệp cố gắng vượt qua đại dịch Covid này.