Chống chọi với bệnh tật trong căn trọ 15 mét vuông, nghệ sĩ Mạc Can vẫn lạc quan: 'Ở đâu cũng được miễn là vui vẻ'

Hậu trường 22/12/2021 14:55

Sau lần nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương (quận 10) vào tháng 10/2020, nghệ sĩ Mạc Can chuyển đến ở hẳn cùng nhà em gái ruột tại huyện Hóc Môn.

Mạc Can là một người nghệ sĩ đa tài với một "cơ ngơi" sự nghiệp rất đa dạng về nghề nghiệp. Ông từng tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Ngoài ra, những bộ phim ông từng tham gia là: Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Và ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam.

Sau khi đổ bệnh, ông phải ngồi xe lăn và được vợ là bà Dương Thị Mai chăm sóc. Bà Mai kể: "Nhà có con trai con gái đủ cả nhưng con trai đã mất cũng không ở với con dâu được. Tuy nhiên, vì ông ấy (nghệ sĩ Mạc Can) ngồi xe lăn nên đi lại khó khăn, không thể leo tầng. Vì thế, ông bà quyết định đi thuê nhà trọ có diện tích 15m2".

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Nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet

Bà Mai cũng kể sức khỏe của ông giờ đau ốm không làm được gì, ngày nào cũng phải uống thuốc nên rất tốn kém. Dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng ông bà vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn. Biết được hoàn cảnh của ông, nhiều người nổi tiếng phía Nam cũng quyên góp giúp đỡ nam nghệ sĩ gạo cội. 

Cụ thể, MC Trấn Thành cũng đích thân tìm đến nhà trọ của nghệ sĩ Mạc Can để động viên, thăm hỏi tình hình. Nam MC còn tận tay gửi tặng 150 triệu đồng cho nghệ sĩ Mạc Can. Trong buổi gặp gỡ Trấn Thành, nghệ sĩ Mạc Can tỏ ra lạc quan, vui vẻ gây xúc động với nhiều khán giả. Bên cạnh đó, nhóm của diễn viên Phi Phụng đã gửi một ít tiền hỗ trợ ông chi phí ăn uống và thuốc men.

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Nghệ sĩ Mạc Can vẫn luôn lạc quan và vui vẻ - Ảnh: Internet

Dù bệnh tật dày vò thân xác nghệ sĩ Mạc Can, nhưng tinh thần của ông vẫn cực kỳ thoải mái. Ông bộc bạch: "Ở đâu cũng được miễn là vui vẻ. Cuộc sống của tôi như thế này là thoải mái rồi. Tôi không muốn phiền đến ai". Ông còn bảo đi thuê nhà cũng được không thích ở thì lại chuyển chỗ khác thay đổi cho mới.

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Trong căn trọ rộng 15 mét vuông, ông được vợ chăm sóc - Ảnh: Internet

Dù ông lạc quan là vậy nhưng thực tế nghệ sĩ Mạc Quan sống trong những ngày bệnh tật bám riết. Ông phải chống chọi với căn bệnh xuất huyết dạ dày hành hạ. Thời điểm còn tự đi lại được thì ông tự chăm sóc mình nhưng hiện tại ông phụ thuộc vào bà Mai mọi thứ.

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