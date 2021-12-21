Nhìn bàn thờ cố ca sĩ Phạm Chí Thành, nhiều người không khỏi xót xa cho một tài năng trẻ.

Vào ngày 19/12/2021, nam ca sĩ Phạm Chí Thành đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian ngắn chống chọi với bạo bệnh. Người thân cho biết anh ra đi thanh thản trong giấc ngủ trưa. Bên cạnh đó, bạn bè, người hâm mộ cũng vô cùng tiếc thương cho một tài năng trẻ mới "chớm nở" đã vội "tàn".

Mới đây, một người bạn thân của cố ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh liên quan đến chuyện hậu sự cố ca sĩ. Có thể thấy, bàn thờ nam ca sĩ với hũ tro cốt được đặt liền kề di ảnh. Người bạn nghẹn ngào cho biết: "Thời gian qua mày đã cố gắng rất nhiều rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Hậu sự của cố ca sĩ Phạm Chí Thành được tổ chức tại nhà - Ảnh: Internet

Trao đổi với Zing trước đó, cô ruột cố ca sĩ - cô Thư cho biết gia đình không thể tổ chức tang lễ do anh mắc Covid-19 trước đó. Ngoài ra, theo di nguyện của nam ca sĩ, anh muốn tro cốt của mình được đặt gần mẹ ruột tại chùa. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhà chùa chưa mở cửa, tro cốt anh đang được đặt tại bàn thờ nhà cô ruột.

Nam ca sĩ ra đi ở tuổi 25 vì bạo bệnh - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ phía gia đình, dù đau xót, thương tiếc song cô Thư nói sự ra đi của nam ca sĩ lúc này là cách để giải thoát cho anh khỏi những đớn đau, giày vò của bệnh tật.

Được biết, ca sĩ Phạm Chí Thành phát hiện mắc nhiều bệnh nặng như viêm gan, viêm phổi, thiếu máu và suy dinh dưỡng vào một năm trước. Bệnh tình ngày càng trở nặng, anh được người cô ruột đưa về chăm sóc tại nhà riêng. Anh dần không thể ăn uống được và hầu như chỉ giao tiếp với người thân qua ánh mắt. Do đó, sức khỏe nam ca sĩ suy yếu.

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