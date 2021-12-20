'Bố Già' thắng lớn ở 'Ngôi Sao Xanh', Trấn Thành 'ẵm trọn' loạt giải thưởng danh giá, xúc động phát biểu đầy ẩn ý: 'Người tử tế làm phim tử tế'

Hậu trường 20/12/2021 08:56

Trấn Thành thắng đề cử Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (khán giả bình chọn) và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của nam MC.

Tối 19/12, buổi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 đã được diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều diễn viên, nhà làm phim... nổi tiếng. Một trong những đề cửu ấn tượng phải kể đến phim chiếu rạp "Bố Già" "xuất xưởng" trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 vừa qua.

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Bố Già 'làm mưa, làm gió' tại rạp mùa Tết 2021 - Ảnh: Internet

Nội dung nhân văn, dàn diễn viên thực lực cùng việc đầu tư bối cảnh,... Bố Già đã "thắng lớn" khi "ẵm" tới 6 giải từ cá nhân đến cả ekip.

Cụ thể Trấn Thành thắng đề cử Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (khán giả bình chọn) và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đoàn phim thắng giải Phim điện ảnh hay nhất. Lê Giang và Tuấn Trần "song hành" nhận trọn hai giải Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

D.O.P (sáng tạo hình ảnh) của phim là Diệp Thế Vinh cũng xuất sắc giành giải Sáng tạo xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh.

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'Gia đình' Bố Già tại lễ trao giải - Ảnh: Internet

Phát biểu tại giây phút nhận cúp, Trấn Thành không kìm được xúc động. Nam diễn viên mắt đỏ hoe vì hạnh phúc, nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm ơn vợ tôi, Hari Won. Vì nếu không có buổi tối hai vợ chồng ngồi với nhau và Hari Won không nói 'anh ơi làm phim về một người bố đi' thì sẽ không có ý tưởng về phim Bố Già. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và cho tôi một ký ức khá dày xéo để tôi đưa tất cả chi tiết ấy vào phim. Tôi hy vọng mọi người nhìn vào một tác phẩm điện ảnh của một con người để đánh giá về cách làm nghề cũng như cách sống của họ. Tôi không tin một người không sống tử tế lại làm ra được một bộ phim tử tế. Bởi vì cách họ làm một việc là cách họ làm mọi việc".

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Nam diễn viên gây bất ngờ khi ẵm giải được khán giả yêu thích nhất - Ảnh: Internet 

Thời gian vừa qua, nam MC liên tục vướng phải loạt ồn ào liên quan đến quá trình từ thiện miền Trung vào mùa lũ 2020. Mặc dù đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời tung sao kê gần 1.000 trang, song CĐM vẫn liên tục tranh cãi khiến cho danh tiếng và hình ảnh của Trấn Thành bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù vậy việc thắng giải thưởng danh giá do khán giả bình chọn một lần nữa chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của ông xã Hari Won.

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Từ khóa:   Trấn Thành Bố Già Hari Won Ngôi Sao Xanh 2021 Tuấn Trần Lê Giang

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