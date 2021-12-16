Hết 'gây hấn' Trấn Thành, Trang Khàn lại lộ tin nhắn 'tài khoản chính chủ hẳn hoi' mỉa mai, chê bai Mr.Đàm, thực hư ra sao?

Hậu trường 16/12/2021 08:40

Trên MXH xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là từ tài khoản Trang Trần nhắn thẳng vào fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đáng nói là những dòng tin nhắn đều với mục đích đả kích, chê bai giọng hát của nam ca sĩ.

Thời gian gần đây, Trang Trần là cái tên liên tụ gây bão trên MXH vì hàng loạt phát ngôn gay gắt đủ mọi chuyện "trên trời dưới đất". Từ việc cựu mẫu nghênh chiến với nữ đại gia Bình Dương đến hành động "kéo" đến nhà Hồ Văn Cường "thăm nom" như "hỏi cung" giữa đêm khiến hình ảnh của chân dài dần mất điểm trong lòng khán giả.

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Cựu mẫu vướng nhiều drama trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ người mẫu lại bất ngờ bị réo tên, khi trên MXH xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là từ tài khoản Trang Trần nhắn thẳng vào fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đáng nói là những dòng tin nhắn đều với mục đích đả kích, chê bai giọng hát của nam ca sĩ.

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Đoạn tin nhắn lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Trong tin nhắn, ảnh dại diện của tài khoản nói trên để hình "bà chủ bún đậu" càng khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên trên thực tế, cả hai vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết, còn đoạn tin nhắn trên được người dùng tạo giả mạo Trang Trần để "gây hấn" với Mr.Đàm và đã xảy ra vào năm ngoái. Mới đây, vào thời điểm nam ca sĩ vướng phải drama với một nữ streamer, Trang Trần cũng từng lên tiếng bảo vệ đàn anh: "Ai cũng có quyền đòi công khai nhưng cũng phải có nguyên nhân và mục đích rõ ràng, chứ không phải la làng, lên tiếng là buộc ai cũng phải làm theo".

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Trang Trần và Mr.Đàm có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Trang Trần bị lập nick ảo để đi đả kích đồng nghiệp. Trước đó, khi Trấn Thành đăng ảnh "comeback" sau thời gian dài nghỉ dịch, một nick Facebook có hẳn tick xanh tên của cựu mẫu đã để lại bình luận khá "châm biếm" nhằm nhắc khéo người đồng nghiệp: "Không ở nhà với vợ đi rồi lại như Đàm".

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Bài đăng trên trang cá nhân Trấn Thành có bình luận của nick Trang Khàn - Ảnh: Internet

Thậm chítài khoản Facebook mang tên Trang Khàn này còn có phần miêu tả là "Fanpage của Trang Trần" khiến nhiều dân mạng hoang mang thật giả. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra, Fanpage này chỉ có hơn 1000 lượt thích, có duy nhất 1 bài đăng và tương tác kém. Trước loạt dấu hiệu trên, netizen dễ dàng nhận ra là đây tài khoản giả mạo cựu mẫu, đi bình luận gây sóng gió dư luận.

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Từ khóa:   Trang trần Trang Khàn Đàm Vĩnh Hưng

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