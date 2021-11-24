Diễn biến mới vụ đấu tố 'chị em ruột' Trang Khàn - Phương Hằng: Fanpage bún đậu của cựu mẫu bị đổi tên SỐC, liên quan trực tiếp đến nữ CEO?

Hậu trường 24/11/2021 11:02

Mới đây, fanpage bún đậu của Trang Khàn bất ngờ bị đổi tên khiến CĐM ngỡ ngàng. càng sốc hơn khi tên mới lại gắn liền với người "chị ruột" CEO của cựu mẫu.

Sau thời gian dài gây chiến ồn ào trên MXH, đến nay lum xùm của bà Phương Hằng và cựu mẫu Trang Khàn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Mới đây vào ngày 27/10, Trang Khàn đã phải đóng 7,5 triệu đồng vì có phát ngôn phản cảm trên MXH. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, mới đây, fanpage của Trang Khàn mà cô thường dùng để livestream buôn bán bất ngờ bị đổi tên nhiều lần khiến cựu mẫu vô cùng bức xúc. Dù không có bằng chứng cụ thể, song chân dài liên tục réo tên "chị ruột" CEO và cho rằng do những xích mích trên MXH nên nữ doanh nhân đã "chơi bẩn".

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Cặp 'chị em ruột' gây náo loạn cõi mạng - Ảnh: Internet

Đến tối qua, Trang Trần tiếp tục nhận "đòn đau" khi trang Bún Đậu Cô Khàn của cô bị đổi tên thành "Bún Đậu Cô Hằng" khiến dân tình xôn xao.

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Cựu mẫu bức xúc đăng đàn vì fanpage làm ăn buôn bán tiếp tục bị đổi tên - Ảnh chụp màn hình

Chân dài "bún đậu" bức xúc cho rằng chính nhân vật "chị ruột" CEO tiếp tục là người đứng sau. 

Cô gay gắt chia sẻ: "Làm CEO không muốn lại muốn đi bán bún đậu hả chị ruột? Chơi trò mèo vờn chuột, đi cho người dùng tool đổi tên page tui à? Đổi gì thì đổi, nhưng chính chủ vẫn là Trang Khàn nha".

Theo đó, Trang Khàn cho biết mặc dù đã bị đổi tên nhưng cô vẫn là người sở hữu trang Fanpage. 

Hiện tại chưa rõ ai là người đổi tên fanpage của cô, cũng không rõ lý do vì sao lại làm như vậy nhưng việc này cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của Trang Khàn. Bên cạnh đó, việc đổi từ "cô Khàn" thành "cô Hằng" cũng khiến dư luận được một phen cười lớn vì quá đỗi trùng hợp với những ồn ào gần đây giữa cựu mẫu và nữ doanh nhân Phương Hằng.

Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm

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Người trong ekip cố ca sĩ Phi Nhung nhận định thông báo đã "làm xong điều em muốn" của nữ đại gia là không chính xác, đồng thời "khen lấy khen để" hành động của Trang Trần.

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Từ khóa:   Trang Khàn bún đậu Trang Khàn bà Phương Hằng

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