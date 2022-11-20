Xót xa hoàn cảnh nghệ sĩ Mạc Can tuổi xế chiều: không thể tự đi lại, khi vợ mất cũng không hay biết

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Mạc Can còn nhiều khó khăn, lại lẻ bóng sau khi vợ ra đi, nam diễn viên không thể tự đi lại mà chỉ ngồi một chỗ để giao tiếp.

Nghệ sĩ Mạc Can là diễn viên gạo cội của nghệ thuật Việt Nam, ông được khán giả biết đến rộng rãi nhờ sự hài hước, khéo léo qua từng vai diễn, nhất là các nhân vật dành cho trẻ thơ. Tuy có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật nhưng khi bước qua tuổi già, cuộc sống của ông khiến không ít người xót xa. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Mạc Can còn nhiều khó khăn, lại lẻ bóng sau khi vợ ra đi. Mạc Can gắn liền với các vai diễn dành cho tuổi thơ (Ảnh: Dân Trí) Mới đây nhất, trong chương trình Bác Có Khoẻ Không của NS Trung Dân, khán giả được dịp hiểu thêm về cuộc sống hiện tại cũng như tình hình sức khỏe của NS Mạc Can. Trò chuyện với hậu bối, nam diễn viên không thể tự đi lại mà chỉ ngồi một chỗ để giao tiếp. Tuy nhiên, ông cho biết mình có thể tập một chút là có thể đi, còn đi đóng phim thì cần người ẵm đi.

Nhưng hoàn cảnh thế nào, ông vẫn thể hiện được tinh thần lạc quan (Ảnh: Cắt từ chương trình Bác Có Khoẻ Không) Theo như chia sẻ của Mạc Can, hiện tại ông đang sống trong một căn trọ nhỏ cùng với con gái út và cháu ngoại. Con gái cũng là người chăm sóc, lo ăn uống cho nam diễn viên. Suốt cuộc trò chuyện, ông vẫn cho thấy được tinh thần lạc quan, hài hước nhưng ở tuổi 77, trí nhớ của ông không còn tốt như xưa. Cách đây không lâu, thông tin từ báo Dân Trí cập nhật khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Theo đó thời gian qua, do tuổi già và bệnh tật, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can không còn ổn định như trước. Ông hiện đang sống một mình tại căn trọ nhỏ, hạn chế đi lại, chủ yếu chỉ ngồi một chỗ. Mỗi khi di chuyển để ăn uống hay đi vệ sinh, nam nghệ sĩ phải tìm điểm tựa, khán giả thêm phần xót xa cho nam nghệ sĩ khi hay tin vợ ông đã ra đi.

Ông chia sẻ với Dân Trí hồi tháng 9: "Bà ấy mất rồi, mất cách đây vài tháng... Lúc đó, tôi không biết. Hôm 3/9, con gái út của tôi mới nói ‘má mất rồi’. Có một đợt, vợ tôi ngồi ở góc nhà, ngước đầu lên trần rồi nói không thở được. Đến khi vô bệnh viện thì phải thở máy. Bà ấy mất lúc nào cũng không ai cho tôi hay, giờ tôi mới biết". Sức khoẻ Mạc Can do tuổi già, cộng thêm bệnh tật triền miên khiến ông suy yếu (Ảnh: Dân Trí) Được biết, vợ nghệ sĩ Mạc Can mất do ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả nhà giấu nam nghệ sĩ vì sợ ông buồn và suy sụp, không thể vượt qua cú sốc. Dù hay tin vợ không còn nữa nhưng ông không có ý định dọn về sống cùng em gái như trước đây vì sợ trở thành gánh nặng cho bà vì phải chăm sóc cho 2 người anh bệnh tật. Nghệ sĩ Mạc Can dành phần lớn cuộc đời với phim ảnh, kịch nhưng vẫn ở trong căn nhà trọ nhỏ, cố gắng mưu sinh tuổi xế chiều. Chính tình yêu nghề của Mạc Can khiến ông được nhiều hậu bối kính trọng bởi sự tâm huyết, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với đam mê. Biết được nghệ sĩ Mạc Can phả trải qua biến cố tinh thần dù ở tuổi cao sức yếu khiến khán giả không khỏi xúc động và dành nhiều lời chúc sức khỏe đến ông.

Nghệ sĩ Mạc Can khóc nghẹn trước tin vợ qua đời khiến nhiều người xót xa: “Vợ mất mà gia đình giấu tôi suốt mấy tháng nay” "Hèn chi bà ấy không về nhà, cũng không hỏi thăm tôi. Lần nào tôi hỏi "má đâu con", con gái tôi cũng bảo "má chưa hết bệnh", nghệ sĩ Mạc Can ngậm ngùi nhắc về người vợ mới qua đời.

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