'Bác Ba Phi' Mạc Can gặp lại 'ông Ba bắt rắn', cuộc hội ngộ sau gần 30 năm khiến ai nấy đều xúc động

Sáng 11/1, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn đến dự buổi trao quà Tết dành cho các nghệ sĩ già, neo đơn do Hội sân khấu TP HCM tổ chức. Gặp nghệ sĩ Mạnh Dung - bạn diễn một thời trong phim truyền hình Đất phương Nam, Mạc Can móm mém cười chào. Được đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe , ông nói vui "còn cường tráng lắm, hàng ngày vẫn tập tạ".

Thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ không ổn định như trước, một phần do tuổi già, một phần do bệnh tật triền miên. Hiện tại ông chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại. Mỗi lần đi vệ sinh, ông thường men theo đồ đạc trong nhà để tìm điểm tựa. Mặc dù đau ốm nhưng "bác ba Phi" vẫn đam mê với nghề.

Mạc Can cho biết hiện ông sống một mình ở căn nhà trọ tại quận Bình Tân. Thỉnh thoảng, con gái đến thăm, mua thức ăn, đồ dùng cá nhân và phụ nấu nướng cho nghệ sĩ. Khoảng một năm nay, sức khỏe ông xuống dốc, chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển. Dù chật vật, nghèo túng, ông nói chưa bao giờ buồn. "Tôi thường nói với các diễn viên trẻ: Hãy yêu cuộc sống này đi vì không có lý do nào để ta chán ghét nó cả", ông cho biết.

Mỗi khi được đoàn làm phim nào mới đóng, ông háo hức, nói họ sớm gửi kịch bản, không câu nệ thù lao. Năm ngoái, ông ghi dấu với vai diễn trong tác phẩm kinh dị Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Hữu Tấn) - doanh thu hơn 60 tỷ đồng.

Mạc Can cho biết vẫn có khả năng nhớ thoại tốt. Ông không học thuộc kịch bản mà được một thành viên trong êkíp đọc rồi diễn giải lại theo ngôn ngữ đời thường. Đặc biệt, để lột tả được nhân vật chú hề ma quái khiến mọi người sợ hãi, nghệ sĩ Mạc Can chấp nhận nhổ răng cửa hàm trên để trông thật kinh dị đúng với yêu cầu của vai diễn.

Nam nghệ sĩ đam mê với nghệ thuật dù sức khỏe đã yếu đi nhiều. Ảnh: Internet

Trong quá trình quay phim, dù ăn uống và di chuyển khó khăn nhưng ông không nề hà bất cứ điều gì. Với "Bác Ba Phi", còn được đi diễn là còn vui, vậy nên khi được anh em trong đoàn đặt câu hỏi: "Nếu có người mời đi phim nữa, chú có đi không?", nam nghệ sĩ lập tức trả lời: "Còn sống thì còn đi!".

Nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can (tên thật là Lê Trung Cang) sinh năm 1945, quê ở Tiền Giang. Từ nhỏ đã lênh đênh theo gánh xiếc gia đình mưu sinh trên sông nước miền Tây Nam bộ. Rồi sau khi rời ghe thuyền, Mạc Can tham gia vào những đoàn làm phim.

Ông tạo ấn tượng với khán giả bởi các vai diễn hồn hậu, dí dỏm và hào sảng trong Người đẹp Tây Đô, Xích lô, Đất phương Nam, Đất khách, Vó ngựa trời Nam, Áo lụa Hà Đông, Khi đàn ông có bầu... Trong đó, vai bác Ba Phi ở phim Đất phương Nam (1997) của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được nhiều người yêu thích.

Nhưng về tuổi già sức yếu, ông lại có một đời sống nghèo khó, bệnh tật và vẫn phải đi làm để kiếm sống. Những bữa ăn phải túng thiếu, bữa đủ bữa không. Và đặc biệt là bệnh tật về già luôn bủa vây ông. Chống chọi với những căn bệnh về già, nhưng ông vẫn tiếp tục và tự xoay sở cho cuộc sống về già của mình.