'Bác Ba Phi' Mạc Can gặp lại 'ông Ba bắt rắn', cuộc hội ngộ sau gần 30 năm khiến ai nấy đều xúc động

Sáng 11/1, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn đến dự buổi trao quà Tết dành cho các nghệ sĩ già, neo đơn do Hội sân khấu TP HCM tổ chức. Gặp nghệ sĩ Mạnh Dung - bạn diễn một thời trong phim truyền hình Đất phương Nam, Mạc Can móm mém cười chào. Được đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe, ông nói vui "còn cường tráng lắm, hàng ngày vẫn tập tạ".

Mạc Can thăm hỏi sức khỏe "ông Ba bắt rắn" Mạnh Dung. ẢNh: VNE