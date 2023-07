Xôn xao hình ảnh Hương Giang thân mật với người đàn ông ngoại quốc, sớm có tình mới sau vài tháng chia tay Matt Liu?

Song cũng có ý kiến cho rằng, đoạn clip chưa thể nói lên việc Hương Giang có bạn trai mới. Bởi đó chỉ là một hành động lịch thiệp, ga lăng mà người đàn ông kia dành cho phái nữ, cả hai có thể chỉ là bạn mà thôi.

Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của dân mạng, thực hư ra sao phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Hương Giang vừa bước ra khỏi cuộc tình với Matt Liu. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hương Giang từng có chuyện tình lãng mạn bên doanh nhân người Singapore - Matt Liu. Tuy nhiên, sau 2 năm gắn bó họ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong bài thông báo "đường ai nấy đi" vào tháng 8/2022, người đẹp chuyển giới viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man". (tạm dịch: "Sẽ luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em").

Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang bén duyên nhờ chương trình Người Ấy Là Ai. Hành trình 2 năm bên nhau, nam doanh nhân đã rất ưu ái, chiều chuộng nàng hậu như tổ chức sinh nhật riêng cùng cô nàng, nhập hội "chỉ theo dõi mình em", du lịch Đà Lạt cùng "gia đình Hoa Dâm Bụt"... Thời điểm chưa công khai mối quan hệ, cặp đôi vẫn thường xuyên có hàng loạt hint hẹn hò do chính chủ đăng tải khiến fan "chèo thuyền" Matt Liu và Hương Giang tăng nhanh chóng.

Trong thời gian yêu nhau, Matt Liu thường dành những lời có cánh cho Hương Giang. Không chỉ đối xử tốt với người yêu của mình, Matt Liu cũng rất quan tâm gia đình Hương Giang. Trong các sự kiện mà cô nàng tham gia, nam doanh nhân đều trở thành người tài xế tháp tùng nhị vị phụ huynh đến tận nơi.

Tuy nhiên, khi cư dân mạng đã dần tin Matt Liu và Hương Giang là tình yêu đích thực chứ không phải là mối quan hệ hợp đồng để đánh bóng tên tuổi như lời đồn thì cả hai quyết định chia tay.