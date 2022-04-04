Nghệ sĩ Hoàng Sơn rơi vào tình cảnh 'cha già con mọn', cảm thấy 'đau đầu' khi bị nhầm lẫn thành ông nội của con trai

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Hoàng Sơn bị nhầm thành 'ông nội' của con trai khiến CĐM được một phen dở khóc dở cười.
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Nghệ sĩ Hoàng Sơn nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình, được khán giả yêu mến với nét hài duyên dáng và lôi cuốn. Hoàng Sơn gắn bó nhiều năm với nghệ thuật qua nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên hài, kịch, điện ảnh, truyền hình. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, nam nghệ sĩ ít khi chia sẻ về gia đình. Nhưng một khi Hoàng Sơn đã chia sẻ, thì liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Câu chuyện tình yêu của nghệ sĩ Hoàng Sơn và bà xã là cựu người mẫu Diệp Thanh, từng xôn xao một thời trên các trang các trang mạng xã hội. Hoàng Sơn liều mình chặn đầu xe để "tán đổ vợ" và màn "cướp cô dâu" chấn động, khi cựu người mẫu Diệp Thanh bỏ Hoàng Sơn về quê lấy chồng.
Tiếp theo đó, là chuyện khiến nam nghệ sĩ vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy đau đầu khi rơi vào tình cảnh "cha già con mọn". Hoàng Sơn cho biết con trai út của mình chỉ mới lên 6 tuổi, trong khi bản thân đã bước sang tuổi 55. Chính vì điều đó, nam danh hài thường xuyên bị hàng xóm nhầm lẫn là ông nội của con trai. Tiết lộ thú vị này từ Hoàng Sơn làm dân mạng được một phen "dở khóc dở cười".
Hoàng Sơn hiện có tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ và 3 con "đủ nếp đủ tẻ". Giờ đây ở độ tuổi U60, nam danh hài chỉ xem nghệ thuật như là sự hưởng thụ, không quá bôn ba vì nặng gánh mưu sinh như trước. Nghệ sĩ Hoàng Sơn cố gắng vun đấp hạnh phúc cho gia đình nhỏ và muốn dành nhiều thời gian ở cạnh các con.