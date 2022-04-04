Nghệ sĩ Hoàng Sơn rơi vào tình cảnh 'cha già con mọn', cảm thấy 'đau đầu' khi bị nhầm lẫn thành ông nội của con trai

Nghệ sĩ Hoàng Sơn nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình, được khán giả yêu mến với nét hài duyên dáng và lôi cuốn. Hoàng Sơn gắn bó nhiều năm với nghệ thuật qua nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên hài, kịch, điện ảnh, truyền hình. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, nam nghệ sĩ ít khi chia sẻ về gia đình. Nhưng một khi Hoàng Sơn đã chia sẻ, thì liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hoàng Sơn đang có cuộc sống viên mãn bên vợ là cựu người mẫu Diệp Thanh - Ảnh: Internet

Câu chuyện tình yêu của nghệ sĩ Hoàng Sơn và bà xã là cựu người mẫu Diệp Thanh, từng xôn xao một thời trên các trang các trang mạng xã hội. Hoàng Sơn liều mình chặn đầu xe để "tán đổ vợ" và màn "cướp cô dâu" chấn động, khi cựu người mẫu Diệp Thanh bỏ Hoàng Sơn về quê lấy chồng.