Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy

Những ngày gần đây, Hòa Minzy đã có buổi lưu diễn tại Nhật Bản. Chính vì thế, nữ ca sĩ có vài ngày xa bé Bo. Mới đây sau khi trở về Việt Nam, giọng ca sinh năm 1995 đã ngay lập tức dành thời gian cho con khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc bên cạnh cậu quý tử trên MXH khiến fan thích thú.

Hòa Minzy và Bo thúi - Ảnh: Internet

Về phía bé Bo, khi được mẹ hỏi có nhớ mẹ không? Cậu bé liền nhanh chóng đáp: "Con nhớ mẹ". Đặc biệt, trong clip còn gây chú ý nhất chính là cách dạy con của Hòa Minzy. Khi được nữ ca sĩ hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, bé Bo liền nói đi nhà bóng. Nhưng thiếu chữ "ạ", sau đó, Hòa Minzy liền lặp lại câu nói có đầy đủ chữ "ạ" phía sau để con nói theo. Sau đó, khi thấy một vật thể màu đỏ, bé Bo liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cái gì màu đỏ vậy?" nhưng vẫn thiếu chữ "ạ", nữ ca sĩ liền bảo con hãy nói lại, không cần mẹ nhắc Bo rõ ràng, cậu bé đã nhanh chóng điều chỉnh và thêm chữ "ạ" cuối câu. Cách dạy con của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ, đây cũng là minh chứng cho cách nuôi dạy trẻ nhỏ nên được học tập đâu cần phải la mắng hay ép buộc chỉ cần đưa ra những lời nói nhẹ nhàng là đủ để bé hiểu.