Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy

Hậu trường 29/11/2022 10:35

Trải qua khoảng thời gian dài xa con do bận đi lưu diễn, cuộc hội thoại mới đây của mẹ con nhà Hòa Minzy khiến netizen cảm thấy vô cùng thích thú.

Những ngày gần đây, Hòa Minzy đã có buổi lưu diễn tại Nhật Bản. Chính vì thế, nữ ca sĩ có vài ngày xa bé Bo. Mới đây sau khi trở về Việt Nam, giọng ca sinh năm 1995 đã ngay lập tức dành thời gian cho con khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc bên cạnh cậu quý tử trên MXH khiến fan thích thú. 

Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy - Ảnh 1
Hòa Minzy và Bo thúi - Ảnh: Internet

Về phía bé Bo, khi được mẹ hỏi có nhớ mẹ không? Cậu bé liền nhanh chóng đáp: "Con nhớ mẹ". Đặc biệt, trong clip còn gây chú ý nhất chính là cách dạy con của Hòa Minzy. Khi được nữ ca sĩ hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, bé Bo liền nói đi nhà bóng. Nhưng thiếu chữ "ạ", sau đó, Hòa Minzy liền lặp lại câu nói có đầy đủ chữ "ạ" phía sau để con nói theo. Sau đó, khi thấy một vật thể màu đỏ, bé Bo liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cái gì màu đỏ vậy?" nhưng vẫn thiếu chữ "ạ", nữ ca sĩ liền bảo con hãy nói lại, không cần mẹ nhắc Bo rõ ràng, cậu bé đã nhanh chóng điều chỉnh và thêm chữ "ạ" cuối câu. Cách dạy con của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ, đây cũng là minh chứng cho cách nuôi dạy trẻ nhỏ nên được học tập đâu cần phải la mắng hay ép buộc chỉ cần đưa ra những lời nói nhẹ nhàng là đủ để bé hiểu.

Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy - Ảnh 2
Sau chuyến lưu diễn cô nàng lập tức về thăm con trai cưng của mình - Ảnh: Internet

Trong nửa năm qua, Hoà Minzy chăm chỉ làm việc, nữ ca sĩ biểu diễn ở nhiều sự kiện, tham gia gameshow, chương trình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Trở về làm người phụ nữ độc thân, nhan sắc của mẹ bỉm một con thăng hạng thấy rõ. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen ngợi sắc vóc và thần thái của Hoà Minzy trông rạng rỡ và tươi tắn hơn hẳn trước kia. Sau tan vỡ, Hoà Minzy cũng trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư và cho biết chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới.

Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy - Ảnh 3

Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy - Ảnh 4
 Hòa Minzy - Ảnh: Internet

Vượt qua bao nhiêu biến cố, giờ đây Hoà Minzy có cuộc sống thoải mái và bình yên bên cậu con trai nhỏ. Nữ ca sĩ nhanh chóng cân bằng lại công việc và dành hầu hết thời gian cho con. Bé Bo - con trai chung của cặp đôi sống cùng mẹ, là một trong những nhóc tỳ thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội bởi những cử chỉ đáng yêu. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 27, Hoà Minzy được khen ngợi bởi cách dạy con nghiêm khắc nhưng tâm lý vì thế bé Bo 3 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, lễ phép và ngoan ngoãn.

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai

Từ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, người ta thấy Hòa Minzy làm việc nhiều để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con được đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy Hòa Minzy và con trai Bé Bo thúi Hòa Minzy - Minh Hải sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh