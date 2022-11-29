Netizen ca ngợi hết ngợi về khả năng dạy con cực kỳ tinh tế của Hòa Minzy

Trải qua khoảng thời gian dài xa con do bận đi lưu diễn, cuộc hội thoại mới đây của mẹ con nhà Hòa Minzy khiến netizen cảm thấy vô cùng thích thú.
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Những ngày gần đây, Hòa Minzy đã có buổi lưu diễn tại Nhật Bản. Chính vì thế, nữ ca sĩ có vài ngày xa bé Bo. Mới đây sau khi trở về Việt Nam, giọng ca sinh năm 1995 đã ngay lập tức dành thời gian cho con khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc bên cạnh cậu quý tử trên MXH khiến fan thích thú.
Về phía bé Bo, khi được mẹ hỏi có nhớ mẹ không? Cậu bé liền nhanh chóng đáp: "Con nhớ mẹ". Đặc biệt, trong clip còn gây chú ý nhất chính là cách dạy con của Hòa Minzy. Khi được nữ ca sĩ hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, bé Bo liền nói đi nhà bóng. Nhưng thiếu chữ "ạ", sau đó, Hòa Minzy liền lặp lại câu nói có đầy đủ chữ "ạ" phía sau để con nói theo. Sau đó, khi thấy một vật thể màu đỏ, bé Bo liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cái gì màu đỏ vậy?" nhưng vẫn thiếu chữ "ạ", nữ ca sĩ liền bảo con hãy nói lại, không cần mẹ nhắc Bo rõ ràng, cậu bé đã nhanh chóng điều chỉnh và thêm chữ "ạ" cuối câu. Cách dạy con của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ, đây cũng là minh chứng cho cách nuôi dạy trẻ nhỏ nên được học tập đâu cần phải la mắng hay ép buộc chỉ cần đưa ra những lời nói nhẹ nhàng là đủ để bé hiểu.
Trong nửa năm qua, Hoà Minzy chăm chỉ làm việc, nữ ca sĩ biểu diễn ở nhiều sự kiện, tham gia gameshow, chương trình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Trở về làm người phụ nữ độc thân, nhan sắc của mẹ bỉm một con thăng hạng thấy rõ. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen ngợi sắc vóc và thần thái của Hoà Minzy trông rạng rỡ và tươi tắn hơn hẳn trước kia. Sau tan vỡ, Hoà Minzy cũng trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư và cho biết chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới.
Vượt qua bao nhiêu biến cố, giờ đây Hoà Minzy có cuộc sống thoải mái và bình yên bên cậu con trai nhỏ. Nữ ca sĩ nhanh chóng cân bằng lại công việc và dành hầu hết thời gian cho con. Bé Bo - con trai chung của cặp đôi sống cùng mẹ, là một trong những nhóc tỳ thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội bởi những cử chỉ đáng yêu. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 27, Hoà Minzy được khen ngợi bởi cách dạy con nghiêm khắc nhưng tâm lý vì thế bé Bo 3 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, lễ phép và ngoan ngoãn.