Xúc động với lời xin lỗi của Hòa Minzy dành cho con trai 3 tuổi: câu nói 'con nhớ mẹ' khiến ai cũng phải nhói lòng

Sau cuộc tình không trọn vẹn, Hòa Mizy là người chăm sóc bé Bo - con trai chung của cô và thiếu gia Minh Hải. Cuộc sống của hai mẹ con Hòa Minzy luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hiện tại, Hòa Minzy vừa chăm sóc con trai vừa tất bật với lịch trình show diễn dày đặc. Đặc biệt tình cảm mẹ con của Hòa Minzy với bé Bo luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Hòa Minzy là ca sĩ trẻ Việt sở hữu giọng hát rất nội lực và truyền cảm qua hàng loạt bản hit đình đám. Nữ ca sĩ còn được mọi người quý mến với tính cách thân thiện và vui vẻ.

Mới đây, nữ ca sĩ đã có những trải lòng liên quan đến bé Bo được mọi người chú ý. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy tâm sự:

"Đi đón Bo yêu của mẹ. Giờ con đã 3 tuổi, tâm lý và rối loạn tuổi lên 3 cũng khiến con hay cáu gắt hơn, mẹ thì đi làm nhiều tới nỗi khi trở về nhà sau vài ngày công tác con giận mà không muốn theo mẹ luôn.

Giờ mẹ đi làm về cũng là lúc con đang ngủ say, mẹ bế em về phòng, em hé mở mắt thấy rồi mếu máo như trách mẹ sao đi lâu thế. Những lúc mẹ bảo đưa mẹ ra sân bay là dỗi, rồi mẹ vừa nói tạm biệt thì lại oà lên khóc "con nhớ mẹ".

Mẹ xin lỗi con trai, mẹ đang rất cố gắng để có thể song song vừa được bên con nhiều nhất và vừa hoàn thành tốt công việc mà mẹ đang may mắn có.

Tất cả mọi thứ mẹ đang làm là vì con và ông bà ngoại, cũng như là chính bản thân mẹ, sự nghiệp của mẹ. Cùng mẹ cố gắng thêm một chút nữa nhé, em bé của mẹ thực sự rất ngoan và tuyệt vời rồi. Mẹ yêu con, Thiên Ân".

Những dòng chia sẻ xúc động của Hòa Minzy khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào. Nỗi lòng của nữ ca sĩ hiện tại cũng như là tiếng lòng chung của các bà mẹ đơn thân khi họ một mình vừa lo cho con, vừa lo chu toàn công việc ngoài xã hội để đảm bảo thu nhập cuộc sống. Nhiều khán giả đã để lại lời an ủi, động viên đến nữ ca sĩ vượt qua khoảng thời gian còn nhiều khó khăn này.

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Hòa Minzy luôn rất cẩn thận trong việc dạy dỗ con trai. Chính vì thế, dù còn nhỏ nhưng bé Bo rất lễ phép và ngoan ngoãn. Ngoài ra, cậu bé còn là một chàng trai rất tình cảm nên nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người.