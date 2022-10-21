Hòa Minzy phản pháo 'cực căng' khi bị nói mua xe ô tô gần 2 tỷ là 'mang họa cho bố'

Mới đây, màn đối đáp của Hòa Minzy với một cư dân mạng "kém duyên" đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, nhân ngày sinh nhật mẹ, Hòa Minzy đã mua tặng bố mẹ là dòng xe Kia Carnival đời mới nhất, khi lăn bánh có giá trị gần 2 tỷ đồng. Đồng thời, cô cũng đăng tải những dòng nhắn gửi đầy xúc động khi cô hoàn thành được ước mơ của bố mẹ đó là có một chiếc xe ô tô riêng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu và chúc mừng bố với ước mơ có một chiếc xe ô tô riêng đã thành hiện thực. Hưởng thụ cuộc sống thật thoải mái và hạnh phúc nhé bố mẹ. Có những điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa mà con luôn cố gắng thực hiện mỗi ngày đó là được báo hiếu bố mẹ, được giúp đời giúp người và chăm lo tốt cho con cái, chăm lo tốt cho sự nghiệp!".

Ba mẹ của Hòa Minzy không giấu được niềm vui khi có phương tiện di chuyển mới - Ảnh: FBNV Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hành động này của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và xuýt xoa khen cô đúng chuẩn “con nhà người ta”. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã mỉa mai "cực gắt" về món quà của Hòa Minzy gửi tặng cho bố mẹ dưới phần bình luận. Người này viết: "Đó là mang họa cho bố, tiền đâu mà nuôi nó, nay xăng mai thay dầu, ra đường công an tóm, đi sao nổi, lên cao tốc chặn đường cướp thì kêu trời, va chạm, đánh nhau, cứ đi đi, 1 năm xem chạy được mấy cây số".

Hòa Minzy phản pháo 'cực căng' khi thấy bình luận kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, Hòa Minzy đáp trả: "Mua xe cho bố mẹ được mà không lo được cho bố mẹ tiền xăng dầu, tiền phí đường, trên xe phải có tài xế riêng lái chứ ai lại mua xe rồi để đó ạ! Còn đi xe ô tô mà lại suy nghĩ tận đoạn chặn đường cướp và va chạm đánh nhau thì đi gì an toàn hơn bây giờ ạ?" Động thái này của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự đồng tình và không ít người hả hê trước sự đối đáp thông minh và tinh tế của cô nàng. Hòa Minzy - Ảnh: FBNV Hòa Minzy là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt và sở hữu nhiều bản nhạc hit đình đám. Thế nhưng ít ai biết được, nữ ca sĩ từng có quá khứ khó khăn, vất vả. Bố mẹ đã vất vả hơn nửa đời người nên Hòa Minzy giờ đây làm việc siêng năng để báo hiếu. Nữ ca sĩ luôn mong muốn bố mẹ có được cuộc sống hạnh phúc nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-phan-phao-cuc-cang-khi-bi-noi-mua-xe-o-to-gan-2-ty-la-mang-hoa-cho-bo-516443.html