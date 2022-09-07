Chân dung tình mới được bạn trai cũ Hòa Minzy hết lòng bảo vệ

Hậu trường 07/09/2022 15:30

Gia Hân - bạn gái mới của bạn trai cũ Hòa Minzy sinh năm 2001 và hiện đang là người mẫu, diễn viên tự do.

Những ngày qua, khoảnh khắc thiếu gia Minh Hải cùng bạn gái mới Gia Hân đeo khẩu trang, ngồi chờ ở sân bay trong chuyến du lịch tại Đà Lạt bị rò rỉ khiến họ bị công kích. Trong khi Minh Hải bị khán giả chỉ trích "có bạn gái mới quá nhanh", Gia Hân bị nghi ngờ là tiểu tam khiến chuyện tình của ca sĩ Hòa Minzy đổ bể.

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Hình ảnh Minh Hải, Gia Hân hẹn hò bị rò rỉ hôm 3/9. ẢNh: Internet

Minh Hải tiết lộ sau chia tay, Hòa Minzy không dưới ba lần khuyên anh nên tìm một người mới bên cạnh thay vì ủ rũ, buồn chán. Anh thừa nhận tình cảm của mình và bạn gái vừa chớm nở nhưng phải đối mặt với nhiều sóng gió. Anh mong khán giả để mọi thứ trôi qua để người trong cuộc bước tiếp nhẹ nhàng. Trong khi đó, Hòa Minzy cho biết mình và bạn trai cũ không thể quay lại nên việc ai có một mối quan hệ mới là điều bình thường. Cô xác nhận tình mới của Minh Hải không xuất hiện ở thời điểm họ còn yêu nhau. 

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Minh Hải phủ nhận tin đồn ngoại tình. Đích thân Hòa Minzy cũng lên tiếng bảo vệ người cũ. Ảnh: FBNV

Đáng nói, mặc dù mới chỉ tìm hiểu bạn gái mới 2 tuần nhưng Minh Hải đã hết lời bảo vệ. Ngay sau đó, danh tính cô gái được cho là bạn gái mới của thiếu gia Minh Hải đã được khán giả ráo riết truy tìm. Được biết, “bạn gái tin đồn” của chồng cũ Hòa Minzy không phải là gương mặt xa lạ. Cô tên là Gia Hân - người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp.

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Gia Hân - bạn gái mới của thiếu gia Minh Hải. Ảnh: FBNV

Được biết, bạn gái mới của thiếu gia Minh Hải sinh ra tại mảnh đất mộng mơ Đà Lạt nhưng cô nàng sớm lên TP.HCM lập nghiệp. Gia Hân hiện đang theo đuổi con đường mẫu ảnh tự do, diễn viên. Bên cạnh đó, cô còn là một KOL khá nổi trên MXH, được nhiều nhãn hàng săn đón nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, mang vẻ đẹp lai vì ông cố Nội là người Pháp. Ngoài ra, Gia Hân còn có đam mê kinh doanh, hiện cô đang là chủ của một Spa tại TP.HCM.

Tháng 5/2020, Gia Hân lấn sân sang mảng diễn xuất khi tham gia vai nữ chính trong MV ca nhạc có tên Anh không tốt đâu của ca sĩ VP Bá Vương. Gần đây, Gia Hân cũng góp mặt diễn xuất trong phim chiếu mạng Lá Tarot định mệnh, đóng cùng loạt Tiktoker nổi tiếng như Misthy, Thiên An, Long Chun, Tiến Công, Phú Thịnh...

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Vẻ đẹp lai cuốn hút của người mẫu 21 tuổi. Ảnh: FBNV

 

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Bạn gái mới của Minh Hải sở hữu đường cong quyến rũ. Ảnh: FBNV

 

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Gia Hân theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, trưởng thành. Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Gia Hân chuộng diện phong cách ăn mặc hiện đại, phóng khoáng. Đa phần các outfits của nữ người mẫu sinh năm 2001 này đều có thiết kế hở tôn dáng, khoe trọn vòng eo săn chắc và đường cong nóng bỏng. Trên trang cá nhân Gia Hân cũng rất chịu khó cập nhật rất nhiều hình ảnh với phong cách khác nhau và được nhiều người trầm trồ.

Trước đó, khi hình ảnh thân mật cùng thiếu gia Minh Hải bị rò rỉ ra bên ngoài, Gia Hân bị cộng đồng mạng công kích dữ dội, buộc phải đóng trang cá nhân. Cho đến khi, Hòa Minzy lên tiếng, bác bỏ thông tin cô và thiếu gia Minh Hải tan vỡ không phải vì người thứ 3, Gia Hân đã mở lại tài khoản của mình. 

Mặc dù cả Hòa Minzy và bạn trai cũ đã lên tiếng giải thích, không để mọi chuyển bị đẩy đi quá xa, nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng bàn tán. Nhiều người cho rằng, trong khi Hòa Minzy lên tiếng, hết lời bảo vệ anh thì vị thiếu gia này lại thể hiện sự áy náy và bênh vực “tình mới”. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng, cả Minh Hải và Hòa Minzy đã kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp thì việc anh hẹn hò với ai là điều bình thường.

Hòa Minzy chính thức lên tiếng về hình ảnh hẹn hò của người cũ, làm rõ chuyện bị 'cắm sừng, phản bội'

Hòa Minzy chính thức lên tiếng về hình ảnh hẹn hò của người cũ, làm rõ chuyện bị 'cắm sừng, phản bội'

"Hãy để anh Hải thoát khỏi mác người cũ Hoà Minzy, yêu ai, quen ai, đi với ai đó là quyền của anh ấy đừng ai quan tâm nữa ạ", nữ ca sĩ tha thiết.

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Từ khóa:   Minh Hải Hòa Minzy Bạn trai cũ Hòa Minzy

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