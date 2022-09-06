Đến chiều ngày 6/9, đích thân giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp lên tiếng bảo vệ người cũ. Theo đó, Hòa Minzy cho biết, việc cô và bạn trai cũ chia tay hoàn toàn không suốt phát từ người thứ 3. Việc Minh Hải có bạn gái sau khi kết thúc mối quan hệ cũ là điều hoàn toàn bình thường. Nữ ca sĩ 27 tuổi cho biết, cả hai vẫn giữ mỗi quan hệ tốt, cùng nhau chăm sóc cậu con trai chung - bé Bo.

Những ngày qua, thiếu gia Minh Hải - bạn trai cũ của Hòa Minzy - bị bắt gặp đang đi du lịch cùng một cô gái lạ mặt. Điều này, dấy lên tin đồn anh đã có người mới sau ít tháng tuyên bố "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy. Trên mạng xã hội còn đồn đoán rằng, việc Minh Hải có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài là nguyên nhân khiến anh và Hòa Minzy tan vỡ.

Đã từ lâu em không muốn nhắc tới mấy vấn đề liên quan tới tình cảm trên mạng xã hội để tập trung làm việc và nuôi con nhưng cuộc đời không cho em bình yên như vậy.

Em cũng không muốn khán giả bị xoay như chong chóng khi đọc tin từ các nơi khác. Lần cuối cùng mẹ Bo xin phép nói vài lời:

Em và anh Hải thực sự đã không thể quay lại với nhau nữa cho nên việc ai trong mỗi người có 1 mối quan hệ mới là điều bình thường, em cũng xác nhận mối quan hệ mới đó không xuất hiện khi 2 đứa còn yêu đâu ạ, không có người thứ 3 nào hết.

Duy nhất giữa em và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo nên việc giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để con nhìn vào nữa!

Nếu có nói chuyện cũng chỉ về con và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi ạ.

Em xin cúi đầu cảm ơn mọi người đã lo lắng cho 2 mẹ con, khoảng thời gian qua thật sự 2 mẹ con nhận được rất nhiều tình yêu của mọi người, nó rất yên bình và hạnh phúc!

Giờ mình hãy chấm dứt mấy chuyện này, hãy để anh Hải thoát khỏi mác người cũ Hoà Minzy, yêu ai, quen ai, đi với ai đó là quyền của anh ấy đừng ai quan tâm nữa ạ. Em nghĩ đây là mong muốn cuối cùng em có thể giúp bố Bo có cuộc sống riêng thoải mái hơn, từ đó mà 2 người cũng thoải mái hơn lo cho con.

Nói ra những lời này không phải để thể hiện mình cao thượng hay văn minh gì đâu chỉ là để mai sau khi bạn Bo lớn lên nhìn lại mối quan hệ giữa bố và mẹ vẫn nở nụ cười thôi ạ.

Xin để câu chuyện tình cảm cũ của Hoà Minzy vào quên lãng đi ạ!

Hãy chúc cho tương lai của mẹ Hoà và Bo thôi nha ạ".

Dù chia tay, nhưng Hòa Minzy và bạn trai cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt để chăm sóc "giọt máu chung". Ảnh: FBNV

Hòa Minzy và Minh Hải thông báo chia tay vào tháng 02/2022. Từng là cặp đôi đình đám của Vbiz và còn có với nhau một con trai chung, Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia Minh Hải khiến netizen không khỏi tiếc nuối khi bất ngờ thông báo chia tay. Trước đó, nhiều người hâm mộ đinh ninh chỉ cần chờ cả hai có một đám cưới để chính thức đánh dấu cái kết viên mãn. Song đến cuối cùng cặp đôi vẫn không thể đi đến cái kết đẹp như mong đợi.