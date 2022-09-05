Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con đến trường, ngầm thừa nhận 'bố Bo' đã có người mới?

Hậu trường 05/09/2022 21:15

Mới đây, Hoà Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đã hội ngộ để đưa con đến trường nhân ngày khai giảng năm học.

Mới đây, nhân ngày khai giảng 5/9, Hoà Minzy cùng bạn trai cũ Minh Hải đã hội ngộ để đưa con trai - bé Bo đến trường. Dù không còn là người yêu nhưng cả hai vẫn xem nhau như người thân thiết cùng nuôi dạy con cái, có mặt trong những sự kiện quan trọng của con.

Cụ thể, thiếu gia Minh Hải chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng Hòa Minzy và con trai là bé Bo. Trong bài đăng của mình, Minh Hải viết: "Cùng nhau đi khai giảng thôi nào".

Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con đến trường, ngầm thừa nhận 'bố Bo' đã có người mới? - Ảnh 1Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con đến trường, ngầm thừa nhận 'bố Bo' đã có người mới? - Ảnh 2Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con đến trường, ngầm thừa nhận 'bố Bo' đã có người mới? - Ảnh 3
 Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con trai là bé Bo đi khai giảng đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Cuộc gặp gỡ giữa Hòa Minzy và chồng cũ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người hâm mộ tán dương trước mối quan hệ hòa thuận, êm đẹp của cả hai dù đã không còn yêu nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn vô cùng trầm trồ trước động thái đầy văn minh của nữ ca sĩ đối với bạn trai cũ. Theo đó, dưới phần bình luận, nữ ca sĩ Hòa Minzy để lại lời nhắn nhủ: "Dù thế nào vẫn mãi là gia đình bố Bo ha!".

Tuy nhiên, khi được Hòa Minzy bình luận: "Hẹn bạn ý đi ăn cùng hai mẹ con nào”, Bố Bo cũng rất vui vẻ trả lời: "Có gì mai mình đón con xong đón bạn ấy luôn”. Do đó, không ít người đặt nghi vấn rằng cả hai đều ngầm thừa nhận bố Bo đã có người mới. Đồng thời, cho thấy cả hai đều rất tôn trọng và ủng hộ cuộc sống của nhau.

Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải đưa con đến trường, ngầm thừa nhận 'bố Bo' đã có người mới? - Ảnh 4
Tương tác giữa Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải khiến dân tình không khỏi tò mò - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn thiếu gia Minh Hải - chồng cũ của nữ ca sĩ Hòa Minzy hiện đang hạnh phúc bên người yêu mới. Cụ thể, nhiều người đã truyền tay nhau nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi đang ngồi chờ ở sân bay được cho là thiếu gia Minh Hải và bạn gái mới được cư dân mạng truyền tay nhau bàn tán xôn xao. 

Về phía Hòa Minzy, ngay khi tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của bé Bo. Thông qua những hình ảnh, đoạn video được Hoà Minzy chia sẻ, bé Bo gây ấn tượng bởi vẻ đáng yêu, lanh lợi, thông minh và vô cùng tình cảm. Đồng thời, cô cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con tâm lý, nhẹ nhàng. 

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