Rò rỉ hình ảnh chồng cũ Hòa Minzy đi du lịch cùng tình mới sau hơn 6 tháng 'đường ai nấy đi' với nữ ca sĩ?

Mới đây, khắp các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh của Minh Hải - chồng cũ của Hoà Minzy. Đáng nói, vị thiếu gia Long An xuất hiện cùng một người phụ nữ lạ mặt được cho là khi đang du lịch trên Đà Lạt. Cũng từ đây, bắt đầu dấy lên tin đồn Minh Hải có tình mới sau hơn 6 tháng chia tay Hòa Minzy .

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra danh tính của cô gái được cho là “người tình tin đồn” mới của thiếu gia Minh Hải là một KOL, người mẫu tự do. Nguyên nhân là bởi cô nàng này mặc chiếc áo màu nâu giống trong bức ảnh trên Instagram, còn để dòng trạng thái là: “DaLat...”.

Dù hình ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa, chất lượng không được rõ nét nhưng người trong ảnh lại có phần tương đồng và khá giống với ngoại hình của vị thiếu gia Long An.

Cư dân mạng truy tìm danh tính của cô gái được cho là tình mới của thiếu gia Minh Hải.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh được lan truyền có thể chỉ là sự ngẫu nhiên, hoặc người giống người bởi trong ảnh được chụp, cả hai đều mang khẩu trang, che chắn cẩn thận.

Trước đó, netizen đã đồng loạt chỉ ra hàng loạt đào lại hàng loạt chi tiết đáng nghi như hình ảnh Minh Hải ngồi chờ tàu cùng một người phụ nữ khác. Không lâu sau đó, Minh Hải còn đăng dòng trạng thái cảm ơn ai đó đã giành sự yêu thương cho mình giữa lúc chuyện tình cảm của anh và Hoà Minzy vừa mới đổ vỡ. Loạt chi tiết này đã khiến dân tình tin rằng chồng cũ của Hoà Minzy đã có người yêu mới. Song, Minh Hải vẫn luôn một mực phủ nhận tin đồn này.

Minh Hải liên tục vướng nghi vấn hẹn hò người mới sau khi đổ vỡ với Hoà Minzy.

Hòa Minzy và Minh Hải từng là cặp đôi đẹp của showbiz, cả hai có quãng thời gian hẹn hò 5 năm trước khi chính thức "đường ai nấy đi". Mặc dù không thể "cùng nhau đến suốt kiếp", thế nhưng cách mà cả hai chọn cách dừng lại rất văn minh được khán giả đánh giá cao.