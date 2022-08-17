Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng "món quà khủng" của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy "cười như được mùa" vì lý do này

Hậu trường 17/08/2022 20:30

Nhìn món quà sinh nhật mà Hoàng Thùy tặng cho Hòa Minzy khiến ai cũng phải cười ngất.

Dù đã qua sinh nhật của mình 3 tháng, nhưng Hòa Minzy vẫn nhận được quà từ người chị thân thiết của mình là Hoàng Thùy. Hòa Minzy đã hào hứng chia sẻ món quà sinh nhật trên trang cá nhân những khung ảnh thả dáng trên đôi giày cao gót "khủng": "Sáng ra nhận được quà sinh nhật muộn của chị Hoàng Thùy mà vui cả ngày á trời. Chắc em chết với chị...".

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 1

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 2
Cô nàng cao lêu khêu trên đôi giày đàn chị tặng.

Theo đó, trên tấm thiệp, Hoàng Thùy cũng gửi đôi lời đến giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp"Happy birthday em! Chúc em và bé Bo luôn nhiều sức khỏe và niềm vui. All the best em nhé". 

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 3
Cận cảnh đôi giày cao tận 25cm mà Hoàng Thùy tặng Hòa Minzy.

Ở dưới phần bình luận, Hòa Minzy đã lên tiếng về size giày: "Bé đi có size 36,5 thôi mọi người ơi, không phải 38 haha. Nhưng mà size giày thấp kiểu này nó bự vậy mới đúng size mình được". 

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 4
Hòa Minzy - Hoàng Thùy tương tác với nhau dưới phần bình luận.

Người đẹp gốc Thanh Hóa cũng rất vui khi cô em yêu thích món quà mình tặng. Đồng thời, người đẹp cũng lý giải lý do tặng quà sinh nhật muộn do phải "khổ sở" đi tìm đúng size giày cho đàn em. Hòa Minzy cũng không giấu được sự hào hứng khi được tăng chiều cao nhanh chóng như thế này. 

Nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm xúc trước món quà này:

- Đúng là thứ Hòa cần, chị Thùy tâm lí quá haha

- Hơi thấp với mẹ Bo á Thùy ơi, còn đôi nào cao hơn không?

- Trời ơi, cười muốn trụy tim với món quà quá hữu ích này. Từ nay không lo chụp hình thấp hơn người mẫu chị nhé!

Hòa Minzy là ca sĩ có tiếng ở showbiz Việt. Xinh đẹp, thành công là vậy nhưng nữ ca sĩ lại khá "thiệt thòi" ở khoản chiều cao, với chỉ số vỏn vẹn 1m56 nên cô nàng thường xuyên sử dụng những đôi giày cao gót nhằm "ăn gian" chiều cao của mình.

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 5
Hòa Minzy có thể tự tin đi trên những đôi giày "khủng" không kém một người mẫu nào.

 Dù số đo hơi khiêm tốn nhưng bù lại, Hòa Minzy vẫn tự tin ngời ngời, chẳng ngại đọ dáng với loạt người đẹp có chiều cao "khủng" trong showbiz. 

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 6

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 7

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 8

Tặng quà sinh nhật trễ tận 3 tháng nhưng 'món quà khủng' của Hoàng Thùy lại khiến Hòa Minzy 'cười như được mùa' vì lý do này - Ảnh 9
Nữ ca sĩ nổi tiếng với sở thích "tự dìm" chiều cao cạnh dàn mỹ nhân Việt.
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Từ khóa:   Hòa Minzy Hoàng Thùy sao Việt

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