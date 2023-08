Cô nàng cao lêu khêu trên đôi giày đàn chị tặng.

Theo đó, trên tấm thiệp, Hoàng Thùy cũng gửi đôi lời đến giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp: "Happy birthday em! Chúc em và bé Bo luôn nhiều sức khỏe và niềm vui. All the best em nhé".

Cận cảnh đôi giày cao tận 25cm mà Hoàng Thùy tặng Hòa Minzy.

Ở dưới phần bình luận, Hòa Minzy đã lên tiếng về size giày: "Bé đi có size 36,5 thôi mọi người ơi, không phải 38 haha. Nhưng mà size giày thấp kiểu này nó bự vậy mới đúng size mình được".