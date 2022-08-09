Hòa Minzy nghẹn ngào trút hết nỗi lòng, nhắn nhủ một câu đầy sâu sắc đến con trai khi 18 tuổi

Dù là mẹ đơn thân nhưng nữ ca sĩ Hòa Minzy vẫn luôn dành mọi điều tốt nhất và đầy đủ cho quý tử của mình.

Từ sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy một mình tại Việt Nam nuôi con. Dù là mẹ đơn thân nhưng nữ ca sĩ luôn dành mọi điều tốt nhất và đầy đủ cho quý tử của mình. Bên cạnh đó, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cách dạy dỗ bé Bo. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, tên đầy đủ của quý tử nhà Hoà Minzy là Nguyễn Minh Thiên Ân. Nữ ca sĩ cũng lý giải thêm, do gia đình theo đạo Thiên Chúa nên tên thánh của Bo là Vicente, mang ý nghĩa tốt đẹp.

Bé Bo tình cảm và rất yêu thương mẹ khiến ai cũng quý mến - Ảnh: FBNV Mới đây, trên tiktok đã đăng tải đoạn clip Hòa Minzy quay trước để gửi đến con trai khi 18 tuổi. Theo đó, nữ ca sĩ đã không giấu được cảm xúc của mình. Đến cuối clip, mắt Hòa Minzy vừa rưng rưng vừa nói. Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhắn gửi đến con trai: "Xin chào Bo, không biết lúc này Bo có còn muốn mẹ gọi là 'Bo thúi' nữa không he, nhưng mà chắc là không. Vì lớn rồi 18 tuổi, lúc này mẹ nghĩ Bo đã có những định hướng riêng và đôi khi sẽ cảm thấy những lời mẹ nói nó không được đúng với suy nghĩ của mình vì mẹ cũng đã trải qua cái tuổi 18 như thế. "Có khi Bo cũng có người yêu nữa, mẹ nghĩ là mẹ sẽ không cấm cản hay là quan tâm quá nhiều vào chuyện riêng tư của con đâu, với Bo năm 18 tuổi thì chuẩn bị bước vào đời thì mẹ chỉ mong là con sẽ dám nghĩ dám làm, là một người đàn ông đối xử tốt với phụ nữ, thương mẹ, thương bố, thương ông bà nội ngoại. Nếu con có thất bại thì đừng lo, với những gì mẹ đồng hành với con thì mẹ nghĩ là mẹ sẽ cùng con vượt qua, và nếu lúc đó con cần mẹ, thì mẹ sẽ cùng con vượt qua tất cả", nữ ca sĩ tiếp tục giãi bày.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhắn nhủ đến quý tử - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng bày tỏ: "Trước 25 tuổi, con được phép thất bại và chúng ta sẽ làm lại. Dù Bo mai sau có trở thành người đàn ông thành đạt, một người giàu có hay là không giàu có, bình thường thì mẹ chỉ mong con luôn làm những điều có ích cho xã hội, làm được nhiều điều thiện và có một cuộc sống thật là hạnh phúc. Con có bao nhiêu tuổi thì con vẫn là 'Bo thúi' bé nhỏ của mẹ". Kể từ khi công khai hình ảnh của con trai, Hoà Minzy nhận được nhiều hơn sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của bé Bo. Thông qua những hình ảnh, đoạn video được Hoà Minzy chia sẻ, bé Bo gây ấn tượng bởi vẻ đáng yêu, lanh lợi, thông minh và vô cùng tình cảm. Hòa Minzy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con tâm lý, nhẹ nhàng.

Trái ngược với Hòa Minzy tất bật chạy show, bạn trai cũ đăng ảnh khoe cuộc sống an nhiên tự tại ở nước ngoài Hình ảnh mới nhất của thiếu gia Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy cho thấy anh đang có một cuộc sống vô tư tại nước ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-nghen-ngao-trut-het-noi-long-nhan-nhu-mot-cau-day-sau-sac-den-con-trai-khi-18-tuoi-489986.html