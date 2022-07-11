Cuộc sống của bạn trai Hòa Minzy hậu chia tay: Đã cân bằng và quay trở lại công việc

Hậu chia tay, thiếu gia Minh Hải đã dần cân bằng lại cuộc sống thường nhật và quay trở lại công việc.

Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải có gần 5 năm yêu nhau mặn nồng. Chuyện tình của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai có với nhau một quý tử đầu lòng tên thân mật là Bo. Thế nhưng, vào tháng 2/2022 Hoà Minzy xác nhận đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải, dân tình không khỏi tiếc nuối cho một mối tình đẹp. Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải có gần 5 năm yêu nhau mặn nồng - Ảnh: Internet Hòa Minzy cũng đăng một tâm thư dài nhằm khẳng định cả 2 chia tay trong hòa bình và đã có sự đồng thuận của nhau để đưa đến quyết định này. Nữ ca sĩ mong rằng khán giả dừng việc bàn tán, soi mói để chuyện tình của họ được kết thúc trong êm đẹp: "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng ko đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng".

Hòa Minzy cũng đăng một tâm thư dài nhằm khẳng định cả 2 chia tay trong hòa bình - Ảnh: Internet Sau chia tay, về phần thiếu gia, Minh Hải vẫn đang sinh sống, làm việc tại Úc và vẫn chưa có động thái quay trở về Việt Nam. Anh cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Sau chia tay, khán giả đều thấy bạn trai cũ của Hòa Minzy đã gầy đi trông thấy nhưng vẫn giữ vẻ phong độ như xưa. Công việc của Minh Hải bên Úc cũng rất tốt. Vì công việc bận rộn nên anh chưa có thời gian về nước thăm con. Hòa Minzy từng chia sẻ có dịp thích hợp sẽ đưa con trai sang Úc thăm bố. Cả hai chia tay trong văn mình, Hòa Minzy từng khẳng định sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc con trai thật tốt: "Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo.

Hòa Minzy từng khẳng định sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc con trai thật tốt - Ảnh: Internet Nhân vật 'bé Bo' - con của 2 người từng khuấy đảo mạng xã hội trong một thời gian dài. Cậu quý tử nhí của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với nét đáng yêu và sự lém lỉnh. Nhiều người nhận xét Hòa Minzy dạy con khéo khi Bo thúi chỉ mới vài tuổi mà đã rất ngoan ngoãn và thương bố mẹ. Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm Bố! Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-cua-ban-trai-hoa-minzy-hau-chia-tay-da-can-bang-va-quay-tro-lai-cong-viec-482273.html