Theo nguồn tin từ TTXVV, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, sáng 31/5 đã chính thức phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa về tội "Giết người" theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên.

Các nạn nhân được phát hiện tử vong là: ông Nguyễn Cu (60 tuổi), bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu) và chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, con gái của ông Cu-bà Hiền). Hiện trường có nhiều vết máu.

Theo lời kể của bà Trần Thị Hiên (85 tuổi, mẹ ông Cu) và một số hộ dân xung quanh, tối 28/5, nhà ở của gia đình ông Nguyễn Cu khóa cửa, tắt điện sớm.

Bà Hiên đi đám giỗ đến tối, về nhà gọi cửa không thấy ai ra mở cửa, nên nằm ngủ ngoài hiên, không biết trong nhà xảy ra việc gì.

Sáng 29/5, một số người liên lạc cho vợ chồng ông Cu không được, bèn đến nhà kiểm tra, đã phát hiện ba người đã tử vong trong nhà. Riêng con gái 3 tuổi tên V của chị Dương không có ở hiện trường. Đến chiều cùng ngày, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, bé gái V. (3 tuổi, con ruột của chị Nguyễn Thị Dương) đã được tìm thấy ở nhà ông bà nội ở cùng khu phố, sức khỏe của cháu bình thường.

Qua khám nghiệm, công an ghi nhận hiện trường có nhiều vết máu. Cả 3 nạn nhân tử vong với thương tích ở đầu, trên người có nhiều vết đâm chí mạng. Nghi ngờ đây là vụ án mạng, công an địa phương đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Người dân cho biết vợ chồng ông Cu còn 1 người con nữa là anh N.H. (SN 1999) nhưng người này đi làm ở xa nên thoát chết. Nạn nhân Dương từng có chồng là Đoàn Minh Hải. Họ có con chung là cháu V. (SN 2019).

Gần 3 năm trước, chị Dương đưa con gái về ở cha mẹ đẻ. Đoàn Minh Hải thường xuyên đến nhà vợ cũ và hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Một trinh sát Cục cảnh sát hình sự cho biết quá trình điều tra, công an nhận định Hải là nghi phạm gây án nên khẩn trương truy bắt.

Tối 29/5, sau gần 12 giờ lùng sục, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nghi can Đoàn Minh Hải tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời di lý đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Đoàn Minh Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đoàn Minh Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại Quận 12, TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM

Tại cơ quan chức năng, Hải khai năm 2018 kết hôn với chị Nguyễn Thị Dương. Hai vợ chồng sống riêng nhưng cùng khu phố với gia đình bên vợ. Năm 2019, vợ Hải sinh được cháu V. Quá trình sinh sống, vợ chồng Hải không hề mâu thuẫn. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ và em trai vợ. Sau khi vợ sinh được con hai tháng thì hai vợ chồng Hải ly hôn. Chị Dương mang con về nhà cha mẹ đẻ sinh sống. Nhiều lần Hải tìm sang nhà ông Cu xin gặp con nhưng gia đình ông không cho gặp. Chính vì thế Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ và em vợ.

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 28/5, Hải mang theo một cây búa và một con dao sang nhà vợ cũ và gây ra vụ thảm án trên. Sau khi gây án Hải ôm cháu V về nhà bố mẹ đẻ Hải gửi và điều khiển xe máy vào Thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Theo TTXVN, bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định Hải gây án một mình, chưa phát hiện có dấu hiệu có đồng phạm.