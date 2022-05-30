Theo Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ đặc biết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang xã hội, hậu quả vụ việc khiến 3 người thiệt mạng nên cơ quan chức năng sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm tại Phú Yên , theo Thanh Niên, tối ngày 29/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên bắt giữ Đoàn Minh Hải (34 tuổi, thường trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), khi anh ta đang lẩn trốn tại quận 12 (TP.HCM). Được biết, Hải là nghi phạm sát hại 3 nạn nhân trong một gia đình nói trên.

Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã sát hại 3 người. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội Giết người.

Theo luật sư Hòe, nếu cơ chức năng có đủ căn cứ chứng minh, nghi phạm Hải là hung thủ giết 3 người, nghi phạm này sẽ bị khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Hành vi phạm tội của đối tượng đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Tội danh này có 3 khung hình phạt, trong đó hình phạt cao nhất của là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện trường vụ việc 3 người chết bất thường ở Phú Yên - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, nếu Hải bị truy tố về tội giết người, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là khiến 3 người chết và với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, có thể nghi phạm sẽ đối diện với mức phạt cao nhất là tử hình.

Theo vị luật sư, giết người là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Giết 2 người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho 2 người trở lên một cách trái pháp luật.

Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ 2 người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả 2 người chết trở lên xảy ra.

Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả chết người xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp) thì phải có từ 2 người chết trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, sáng ngày 29/5, người dân địa phương phát hiện 3 người trong gia đình ông Nguyễn C. (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) nghi bị sát hại chết trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng.

Ba nạn nhân gồm ông C. cùng vợ là bà Lê Thị L. (58 tuổi) và con gái Nguyễn Thị D. (28 tuổi). Khi phát hiện 3 người trong gia đình ông C. tử vong nghi bị sát hại thì người dân địa phương không thấy con gái chị D. là cháu Nguyễn Thị Thanh V. (3 tuổi).

Thông báo truy tìm Đoàn Minh Hải - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu V. ở nhà nội của cháu. Riêng Đoàn Minh Hải - con rể cũ của gia đình ông C. - được xác định là nghi phạm.

Theo người dân địa phương, chị D. đã ly hôn chồng là Đoàn Minh Hải và cùng cháu V. về ở với cha ruột là ông C. hơn hai năm nay. Gần đây, Hải thỉnh thoảng có về nhà ông C. và xảy ra cãi vã với chị D. trong việc giành quyền nuôi con.