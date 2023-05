Tối 29/5, báo Thanh Niên đưa tin, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt được Đoàn Minh Hải (sinh năm 1988), là nghi phạm trong vụ án giết 3 người trong một gia đình tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Đến sáng 29/5, người dân sinh sống ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện gia đình 3 người ông Nguyễn Cu tử vong nên báo công an.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: SGGP

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi kết hợp một số chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa đã xác định nghi can gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung).

Một trinh sát Cục C02 cho biết trên Sài Gòn Giải Phóng, quá trình điều tra, công an nhận định Hải là nghi phạm gây án nên khẩn trương truy bắt. Có khả năng đối tượng di chuyển vào TPHCM qua tỉnh Tây Ninh và bỏ trốn qua Campuchia. Ngay trong ngày, nhiều tổ trinh sát của đơn vị đã dò tìm từng bến xe, tuyến đường… để tìm kiếm Hải.

Bằng nghiệp vụ, khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, trinh sát phát hiện Hải đang đi xe máy ở Quốc lộ 1A, quận 12 (TPHCM) nên ập vào khống chế, bắt giữ. Sau đó, Hải được di lý về trụ sở Cục C02, Bộ Công an lấy lời khai.

Hơn 11 giờ truy bắt hung thủ

Theo thông tin ban đầu, hung thủ từng là chồng của chị Nguyễn Thị Dương – một trong 3 nạn nhân đã tử vong. Trong thời gian chung sống với nhau họ đã có một đứa con gái là V (SN 2019). Một số người dân gần nhà các nạn nhân cho biết, gần đây Hải thường xuyên đến nhà chửi mắng, đe dọa những người trong gia đình chị Dương để giành quyền nuôi con.

Sáng 29/5 vào lúc 8 giờ sáng, sau khi người dân phát hiện thi thể 3 người nhà ông Nguyễn Cu đã báo cơ quan chức năng.

Sau khi gây án, Hải đi xe tới TPHCM rồi dừng ăn sáng, uống cà phê ở quán. Quá trình di chuyển, Hải tháo biển số xe bỏ vào ba lô. Do có người bạn ở đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân nên Hải lái xe tới đây. Bạn của Hải do không biết bạn mình gây ra vụ án nên cho mượn tiền…

Do lo sợ bị công an lần ra nên Hải lái xe rảo quanh nhiều tuyến đường để lẩn trốn. Tuy nhiên, trinh sát đã lần theo bắt giữ được Hải khi đang đi trên Quốc lộ 1A, quận 12.

Đến 19 giờ 19 phút cùng ngày, tức chỉ hơn 11 giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ án, lực lượng C02, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cùng các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ nghi can gây ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Điều tra viên lấy lời khai với Hải. Ảnh: SGGP

Nguồn tin từ Sài Gòn Giải Phóng, tại cơn chức năng, Hải khai quen biết chị Dương và nảy sinh tình cảm nam nữ. Năm 2018, cả hai đi tới hôn nhân và có với nhau 1 người con là cháu V.. Tưởng chừng như sau khi có với nhau 1 người con thì gia đình của Hải sẽ êm ấm. Thế nhưng, vài tháng sau cả 2 vợ chồng ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không “nể” mình.

Sau ly hôn, chị Dương mang con nhỏ về nhà cha mẹ là ông Cu – bà Liền để chăm sóc. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về hay đi ngang qua nhà vợ cũ thì đều vào tìm gặp. Những lần đầu, ông Cu – bà Liền cũng để Hải thăm con.

Tuy nhiên, do Hải nhiều lần tìm gặp con nên gia đình vợ cũ không cho gặp con và ngăn cản, nói nặng nhẹ với Hải. Thậm chí, Hải khai là em trai của vợ cũ là H. nhiều lần tỏ thái độ với Hải. Chính vì thế, Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ và em trai của vợ cũ.

Con trai của ông Cu (em ruột chị Dương) đi làm ăn xa nên may mắn thoát chết.