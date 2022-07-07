Động thái của bạn trai cũ Hòa Minzy trước tin đồn có con trai riêng ở nước ngoài

Hậu trường 07/07/2022 09:27

Thiếu gia Minh Hải có hành động đáng chú ý trước những tin đồn về đời tư.

Mới đây, chồng cũ Hòa Minzy khoe trên Instagram loạt ảnh dự lễ rửa tội của "con trai". Anh mặc đồ lịch sự, "tút" lại vẻ điển trai sau khi bị chê sụt cân, kém sắc. Thông qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Minh Hải gắn bó với thiên thần nhỏ này không kém gì bé Bo - con trai chung với Hòa Minzy. 

Được biết, nhóc tỳ này là con của người bạn thân Minh Hải, được chàng thiếu gia nhận làm cha đỡ đầu.  

Vì trước đó đã bị nghi có người mới và có cả con riêng, bạn trai cũ của Hòa Minzy phải tag hẳn tên bố ruột của nhóc tì vào bài đăng để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ngoài hình ảnh bên con trai nuôi, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi chú ý đến ngoại hình ngày càng điển trai của Minh Hải. 

Động thái của bạn trai cũ Hòa Minzy trước tin đồn có con trai riêng ở nước ngoài - Ảnh 1
Minh Hải làm lễ rửa tội cho con trai đỡ đầu ở Mỹ nhưng phải tag tên cha đứa bé vào vì sợ dân tình hiểu lầm, rồi đồn đoán lung tung. Ảnh: IGNV

Sau khi tuyên bố chia tay, cậu con trai chung của Minh Hải và giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp ở với mẹ. Trong khi đó, Minh Hải sống và làm việc ở Úc. Cũng từ ngày đường ai nấy đi, bạn trai cũ Hòa Minzy bất ngờ gặp phải một số ý kiến trái chiều về cách quan tâm con trai ruột của mình. 

Cư dân mạng thắc mắc rằng vì sao mãi đến tận bây giờ mà chồng cũ Hòa Minzy vẫn không trở về Việt Nam để thăm con trai. Trong khi các chuyến bay quốc tế đã mở trở lại và chuyện di chuyển giữa 2 nước cũng khá dễ dàng.

Tuy nhiên, vẫn có khán giả bênh vực chồng cũ của nữ ca sĩ và cho rằng do anh chàng đang bận rộn với công việc. Tuy không về nước nhưng Minh Hải vẫn thường xuyên gọi điện video để gặp mặt con trai.

Động thái của bạn trai cũ Hòa Minzy trước tin đồn có con trai riêng ở nước ngoài - Ảnh 2
Họ từng là cặp đôi được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Ảnh: IGNV

Hòa Minzy và Minh Hải hẹn hò từ năm 2017. Anh hơn cô 7 tuổi, là giám đốc của một công ty sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp khá lớn ở Long An. Trước khi đến với Minh Hải, Hòa Minzy từng trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Nhưng khi yêu thiếu gia này, nữ ca sĩ được yêu chiều như công chúa. 

Đầu năm 2020, mạng xã hội rầm rộ thông tin Hòa Minzy đã sinh con đầu lòng. Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ thông báo tạm dừng ca hát để làm những việc ý nghĩa hơn. Cộng đồng mạng liên tục soi những dấu hiệu cho thấy Hòa Minzy đã có con với thiếu gia Minh Hải nhưng cô nhất quyết không lên tiếng. Và bất ngờ vào ngày Valentine năm 2021, Hòa Minzy cùng Minh Hải đã chính thức công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Bo. 

Động thái của bạn trai cũ Hòa Minzy trước tin đồn có con trai riêng ở nước ngoài - Ảnh 3
Sau 5 năm yêu đương mật ngọt, cặp đôi có với nhau cậu trai kháu khỉnh. Ảnh: IGNV

Thế nhưng hạnh phúc "chẳng ngắn bằng tày gang", ngày 19/2/2022, Hoà Minzy đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân việc cô và bạn trai đã chia tay trong sự văn minh. Cả sẽ vẫn cùng nhau chăm sóc cho bé Bo. 

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