Sau thông báo chia tay chấn động và nghi vấn có tình mới, bạn trai cũ Hòa Minzy về nước thăm con trai?

Hậu trường 29/05/2022 09:18

Sau 2 năm 'mắc kẹt' ở Úc do dịch bệnh, thiếu gia Minh Hải xa con và nhiều lần thể hiện nỗi nhớ dành cho quý tử.

Hòa Minzy và bạn trai thông báo chia tay vào ngày 19/2 vừa qua, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Khoảng thời gian trước khi xác nhận "đường ai nấy đi", giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp và bạn trai sống xa nhau. Nếu Hòa Minzy cùng con trai ở Việt Nam thì Minh Hải chủ yếu sống ở nước ngoài để tập trung kinh doanh. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng, họ xa mặt cách lòng.

Tuy nhiên, trong thông báo chia tay của mình, Hòa Minzy phủ nhận việc có người thứ 3 xuất hiện trong mối quan hệ. Cả hai chọn lối đi riêng vì không thể tìm được tiếng nói chung. 

Sau thông báo chia tay chấn động và nghi vấn có tình mới, bạn trai cũ Hòa Minzy về nước thăm con trai? - Ảnh 1
Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải có 5 năm bên nhau trước khi chia tay. Ảnh: FBNV

 

Sau hơn 2 tháng "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải bất ngờ đăng story cùng dòng nhắn nhủ ngọt ngào tới ai đó: "Cảm ơn ai đó đã dành trọn thương yêu từ những điều nhỏ nhất". Chưa rõ thực hư thế nào, người được Minh Hải cảm ơn là ai nhưng động thái của bạn trai cũ Hòa Minzy đã khiến anh vướng nghi vấn có tình mới, được người đó yêu thương chăm sóc ở nơi đất khách quê người.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đồn đoán từ phía dân mạng, Minh Hải vẫn chưa lên tiếng gì về nghi vấn này.

Mới đây nhất, bạn trai cũ Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh gây chú ý trên story Instagram. Đó là khoảnh khắc nam doanh nhân bên quý tử Bo. 

Sau thông báo chia tay chấn động và nghi vấn có tình mới, bạn trai cũ Hòa Minzy về nước thăm con trai? - Ảnh 2
Thiếu gia Minh Hải đăng ảnh bên con trai sau thời gian dài sống ở Úc. Ảnh: IGNV

 

Hình ảnh lập tức thu hút sự chú ý. Qua vóc dáng của bé Bo, nhiều người cho rằng đây là hình ảnh mới của Minh Hải bên con trai.

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi cuối cùng nam doanh nhân đã được đoàn tụ quý tử sau thời gian dài xa xách. Trước đó, tình cũ Hòa Minzy từng có thời gian dài sống tại Australia, khoảng hơn 1 năm qua.

Tuy nhiên, việc Minh Hải vừa trở về Việt Nam, đoàn tụ con trai chỉ là nghi vấn của netizens. Nhiều người vẫn chờ đợi thêm những hình ảnh từ Minh Hải để xác thực sự việc, bởi cũng mong cha con bé Bo trùng phùng đã lâu.

Sau thông báo chia tay chấn động và nghi vấn có tình mới, bạn trai cũ Hòa Minzy về nước thăm con trai? - Ảnh 3
Minh Hải chụp ảnh cùng con khi còn nhỏ. Hai năm qua, anh "mắc kẹt" tại Úc do dịch bệnh. Ảnh: FBNV

 

Hòa Minzy và Minh Hải hẹn hò từ năm 2017. Bạn trai nữ ca sĩ sinh năm 1988, hơn cô 7 tuổi, là giám đốc của một công ty sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp khá lớn ở Long An. Trước khi đến với Minh Hải, Hòa Minzy từng trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Nhưng khi yêu thiếu gia này, nữ ca sĩ được yêu chiều như công chúa.

Khi mới công khai hẹn hò, Minh Hải và Hòa Minzy không ngại chia sẻ những hình ảnh tình tứ, dành cho nhau những hành động ngọt ngào trên mạng xã hội. Bạn trai cũng không tiếc tiền tặng nữ ca sĩ nhiều món quà đắt đỏ, đưa cô đi du lịch sang chảnh ở nhiều nước trên thế giới.

Đầu năm 2020, Hòa Minzy vướng tin đồn đã sinh con đầu lòng cho bạn trai doanh nhân. Trong suốt khoảng thời gian này, nữ ca sĩ quyết định giữ im lặng. Đến tháng 3/2021, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp lần đầu khoe ảnh con trai được 1 tuổi.

Dù xưng hô với nhau là "vợ chồng" nhưng Hòa Minzy và bạn trai chưa làm đám cưới hay đăng kí kết hôn. Trong một lần tâm sự trên livestream, nữ ca sĩ cho biết: "Lúc nào tôi cũng có tâm nguyện sẽ sinh được hai đứa con rồi sau đó mới tổ chức đám cưới, để con tôi sẽ cầm váy cưới đi vào thánh đường".

Bên nhau 5 năm và có chung một cậu con trai kháu khỉnh, ngỡ tưởng Hòa Minzy và Minh Hải đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình. Song, họ vẫn "không thể cùng nhau suốt kiếp" - như tựa đề bài hát của Hòa Minzy. Sau khi lên tiếng xác nhận chia tay, nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn mọi người không đào sâu vấn đề này để tránh làm tổn thương con trai.

 

Từ khóa:   Hòa Minzy Bạn trai cũ Hòa Minzy Hòa Minzy - Minh Hải

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