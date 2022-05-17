Chỉ một hành động nhỏ, Fan của Hòa Minzy tiết lộ 'mối quan hệ' thật sự của nữ ca sĩ đối với FC của mình

Khi Hòa Minzy bước xuống khu vực khán giả, cô đã được một fan nữ phấn khích hét lớn "10 điểm, 10 điểm" cho giọng hát. Với màn cover Đêm Lao Xao, fan nữ này không quên cùng hoà giọng hát với thần tượng của mình.

Trong show diễn tại Đà Lạt vừa qua, Hòa Minzy đã mang đến cho khán giả nhiều bản hit được yêu thích trong sự nghiệp. Thế nhưng màn cover Đêm Lao Xao của nữ ca sĩ lại khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả nhờ khoảnh khắc giao lưu đặc biệt với fan.

Cô gái may mắn được song ca với Hòa Minzy trải lòng: "Lúc ấy vì quá vui không kiềm chế được cảm xúc, lại thấy chị Hòa hát quá hay nên em muốn hát theo, nhưng giọng em ghê quá".

Fan nữ chia sẻ làm fan 3 năm nhưng mới có cơ hội được gặp thần tượng ngoài đời - Ảnh: Internet

Bạn nữ này chia sẻ, dù đã làm fan của Hòa Minzy được 3 năm nhưng cô vẫn chưa có cơ hội được gặp thần tượng ở ngoài đời. Lần này đi xem chương trình là được bạn rủ và khi được gặp thần tượng ngoài đời, fan nữ này càng yêu thương thần tượng của mình hơn.

Sau buổi trình diễn, cô gái này chia sẻ: "Em mến chị Hòa trong cả cách hát lẫn cá tính của chị. Chị Hòa là một người rất hòa đồng và thân thiện. Sau đêm diễn, em đã có cơ hội gặp gỡ chị ở ngoài. Tuy đã mệt nhưng chị vẫn nhiệt tình và chụp hình chung với tụi em. Chị Hòa xứng đáng được 100 điểm luôn. Em mong rằng chị và bé "Bo thúi" sẽ có thật nhiều sức khỏe và chị sẽ ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn để em chấm điểm ạ".

Fan nữ yêu mến Hòa Minzy trong giọng hát lẫn tính cách - Ảnh: Internet

Đoạn clip "song ca cùng thần tượng" trên đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Fan nữ này cho biết thêm, bản thân rất hoang mang và bỡ ngỡ khi nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng như vậy: "Khi tôi cho bố mẹ xem đoạn clip, tôi chỉ biết ngậm ngùi trở thành 'người vô hình' bởi bố mẹ tôi chỉ chú ý đến chị Hòa thôi".