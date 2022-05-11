Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu'

Hậu trường 11/05/2022 21:49

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng con trai tại Bắc Giang khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân dành cho con, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh cùng con đi đi du lịch Bắc Giang nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu' - Ảnh 1
Bài viết trên trang cá nhân dành cho bé Bo -  Ảnh: Chụp màn hình

Qua những bức ảnh, có thể thấy, bé Bo diện trang phục thoải mái, vui vẻ nắm tay bà và mẹ đi vi vu khắp nơi. Sự khôi ngô kèm biểu cảm dí dỏm của cậu bé khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Về phần Hòa Minzy, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi cho tình yêu vô bờ bến của cô cho quý tử khi luôn dành nhiều thời gian ở bên, đồng hành cùng con trong suốt chặng đường trưởng thành.

Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu' - Ảnh 2
Bé Bo cùng biểu cảm đáng yêu - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong một bức ảnh, khi Hòa Minzy bế con trai trên tay dưới ánh hoàng hôn, nhiều người đã không khỏi xúc động vì thương hai mẹ con và cho rằng "nhìn giống hòn vọng phu".

Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ và con trai - Ảnh: FBNV
Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu' - Ảnh 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Hòa Minzy cùng thiếu gia  Minh Hải (ba bé Bo) chính thức thông báo đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, cô và bạn trai dù không tiếp tục chặng đường yêu đương nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để con trai thiếu thốn tình cảm.

Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu' - Ảnh 5
Hòa Minzy và bạn trai - Ảnh: Internet

"Hiện tại, anh Minh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận" - Hòa Minzy từng chia sẻ.

Hậu chia tay Hòa Minzy, bạn trai thiếu gia vướng nghi vấn tìm được hạnh phúc mới khi bất ngờ đăng đàn nói chuyện 'thương yêu'?

Hậu chia tay Hòa Minzy, bạn trai thiếu gia vướng nghi vấn tìm được hạnh phúc mới khi bất ngờ đăng đàn nói chuyện 'thương yêu'?

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái mới khiến dân tình xôn xao.

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