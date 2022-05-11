Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu'

Mới đây, trên trang cá nhân dành cho con, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh cùng con đi đi du lịch Bắc Giang nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Bài viết trên trang cá nhân dành cho bé Bo - Ảnh: Chụp màn hình

Qua những bức ảnh, có thể thấy, bé Bo diện trang phục thoải mái, vui vẻ nắm tay bà và mẹ đi vi vu khắp nơi. Sự khôi ngô kèm biểu cảm dí dỏm của cậu bé khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Về phần Hòa Minzy, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi cho tình yêu vô bờ bến của cô cho quý tử khi luôn dành nhiều thời gian ở bên, đồng hành cùng con trong suốt chặng đường trưởng thành.