Chia sẻ khoảnh khắc vi vu cùng quý tử, Hòa Minzy khiến dân mạng không khỏi thương cảm: 'Nhìn giống hòn vọng phu'

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng con trai tại Bắc Giang khiến dân tình chú ý.
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Mới đây, trên trang cá nhân dành cho con, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh cùng con đi đi du lịch Bắc Giang nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.
Qua những bức ảnh, có thể thấy, bé Bo diện trang phục thoải mái, vui vẻ nắm tay bà và mẹ đi vi vu khắp nơi. Sự khôi ngô kèm biểu cảm dí dỏm của cậu bé khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Về phần Hòa Minzy, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi cho tình yêu vô bờ bến của cô cho quý tử khi luôn dành nhiều thời gian ở bên, đồng hành cùng con trong suốt chặng đường trưởng thành.
Đáng chú ý, trong một bức ảnh, khi Hòa Minzy bế con trai trên tay dưới ánh hoàng hôn, nhiều người đã không khỏi xúc động vì thương hai mẹ con và cho rằng "nhìn giống hòn vọng phu".
Được biết, Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải (ba bé Bo) chính thức thông báo đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, cô và bạn trai dù không tiếp tục chặng đường yêu đương nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để con trai thiếu thốn tình cảm.
"Hiện tại, anh Minh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận" - Hòa Minzy từng chia sẻ.