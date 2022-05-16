Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động: 'Em đã phải tiêm khoảng 5,6 mũi để đảm bảo giọng hát'

Hậu trường 16/05/2022 09:56

Chia sẻ của Hòa Minzy về tình hình sức khỏe hiện tại khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Những năm gần đây, Hòa Minzy bỗng vụt lên là một trong những ngôi sao sáng trong làng nhạc Việt bởi giọng hát chắc, khỏe và đầy kĩ thuật. Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc, Hòa Minzy đã chiếm trọn spotlight với chiếc đầm công chúa đỏ rực cùng nhan sắc ngày càng xinh đẹp.

Sau khi trình diễn ca khúc mở màn, Hòa Minzy đã có màn giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, đáng chú ý, lần biểu diễn này, Hòa Minzy không còn "quậy đục nước" như trước mà trái lại chỉ đứng trên sân khấu với vẻ mặt và tính cách có đôi phần trầm lắng hơn nhiều.

Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động: 'Em đã phải tiêm khoảng 5,6 mũi để đảm bảo giọng hát' - Ảnh 1
Hoad Minzy xuất hiện lộng lẫy tại một sự kiện âm nhạc - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ ca sĩ cũng thật thà chia sẻ với khán giả về tình trạng sức khỏe của mình: "Tại vì trước khi đến đây mà để hát được bài đầu tiên và em đã phải tiêm khoảng 5,6 mũi tiêm để đảm bảo giọng hát của mình rồi nên là em sợ là hát bài này không được". 

Những chia sẻ rưng rưng của Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi lo lắng. Mặc dù, giọng hát vẫn không thể ổn định như trước nhưng không để phụ lòng mong đợi của khán giả, ngay sau đó, Hòa Minzy đã ngẫu hứng hát chay một đoạn ca khúc quan họ miền Bắc.

Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động: 'Em đã phải tiêm khoảng 5,6 mũi để đảm bảo giọng hát' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết trước khi đi diễn phải tiêm 5,6 mũi để giọng hát mới ổn định - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, thời gian qua Hòa Minzy tích cực trở lại làng giải trí với sự góp mặt nhiều chương trình trên sâu khấu, truyền hình thực tế và cả gameshow,... Vừa qua, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin nữ ca sĩ và bạn trai cũ Minh Hải "đường ai nấy đi" sau gần 5 năm chung sống và có chung một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Dường như ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã lấy lại được tinh thần lạc quan, yêu đời. Trên trang cá nhân, cô cũng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai. 

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