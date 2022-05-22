Hậu chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy tươi cười 'check-in' trên xe điện, CĐM khen xinh 'hết nấc' nhưng vẫn chú ý đến một chi tiết 'xót xa'

Hậu trường 22/05/2022 15:51

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh mới trên tàu điện khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh mới trên tàu điện khiến dân tình chú ý. Theo đó, với trang phục thoải mái, kết hợp với giày và mũ cùng màu giúp nữ ca sĩ nổi bật nét trẻ trung, cá tính dù đã là mẹ một con. 

hoa minzy 1
Bài đăng của Hòa Minzy - Ảnh:  Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho giọng ca đã "không thể cùng nhau suốt kiếp" cũng như gửi lời hỏi thăm đến bé Bo (con trai của Hòa Minzy). Tuy nhiên, một bộ phận dư luận lại chú ý đến chân của nữ ca sĩ. Nhiều người nhận xét rằng đôi chân khá "tong teo", nghi rằng Hòa Minzy đã sụt cân khá nhiều.

hoa minzy 1

hoa minzy 3

Hậu chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy tươi cười 'check-in' trên xe điện, CĐM khen xinh 'hết nấc' nhưng vẫn chú ý đến một chi tiết 'xót xa' - Ảnh 4
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, được biết, Hòa Minzy cùng thiếu gia  Minh Hải (ba bé Bo) chính thức thông báo đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, cô và bạn trai dù không tiếp tục chặng đường yêu đương nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để con trai thiếu thốn tình cảm.

"Hiện tại, anh Minh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận" - Hòa Minzy từng chia sẻ.

hoa minzy 4
Hòa Minzy và bạn trai - Ảnh: Internet

Sau thông báo chia tay, Hòa Minzy tiếp tục quay lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn dành nhiều thời gian bên quý tử. Mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ cùng con trai du hí Bắc Giang cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

 

Mẹ ruột Hòa Minzy: Sang trọng, quý phái, nhiều lần "lộ diện" vì con gái

Mẹ ruột Hòa Minzy: Sang trọng, quý phái, nhiều lần "lộ diện" vì con gái

Mẹ ruột Hòa Minzy được khen ngợi là ngày càng trẻ đẹp, sang trọng và quý phái.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy - Minh Hải Hòa Minzy - Minh Hải chia tay con trai Hòa Minzy

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?