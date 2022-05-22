Hậu chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy tươi cười 'check-in' trên xe điện, CĐM khen xinh 'hết nấc' nhưng vẫn chú ý đến một chi tiết 'xót xa'

Bên dưới bài viết, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho giọng ca đã "không thể cùng nhau suốt kiếp" cũng như gửi lời hỏi thăm đến bé Bo (con trai của Hòa Minzy). Tuy nhiên, một bộ phận dư luận lại chú ý đến chân của nữ ca sĩ. Nhiều người nhận xét rằng đôi chân khá "tong teo", nghi rằng Hòa Minzy đã sụt cân khá nhiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ loạt ảnh mới trên tàu điện khiến dân tình chú ý. Theo đó, với trang phục thoải mái, kết hợp với giày và mũ cùng màu giúp nữ ca sĩ nổi bật nét trẻ trung, cá tính dù đã là mẹ một con.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, được biết, Hòa Minzy cùng thiếu gia Minh Hải (ba bé Bo) chính thức thông báo đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, cô và bạn trai dù không tiếp tục chặng đường yêu đương nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để con trai thiếu thốn tình cảm.

"Hiện tại, anh Minh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận" - Hòa Minzy từng chia sẻ.

Hòa Minzy và bạn trai - Ảnh: Internet

Sau thông báo chia tay, Hòa Minzy tiếp tục quay lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn dành nhiều thời gian bên quý tử. Mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ cùng con trai du hí Bắc Giang cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.