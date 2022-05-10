Dân mạng 'lụi tim' trước khoảnh khắc Bo 'Thúi' mới bé tí đã 'tháp tùng' mẹ Hòa Minzy đi làm

Hòa Minzy tiếp tục khiến cõi mạng "lụi tim" khi đăng tải loạt ảnh được quý tử tháp tùng đi làm.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội cảm động trước đoạn clip Hòa Minzy khóc nức nở vì nhớ con trai trong những ngày tham gia chương trình sao nhập ngũ. Được biết, con trai Hòa Minzy chính là bé Bo ‘thúi’, luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh trong mắt người hâm mộ. Trên mạng xã hội, fanpage của "thế lực nhí" được mẹ tạo cho nay đã thu hút hơn nửa triệu người nhấn like, qua đó chứng minh được sự yêu thích của khán giả dành cho nhóc tỳ kháu khỉnh này.

Bo Thúi được nhiều fan hâm mộ yêu thích - Ảnh: FBNV

Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục khiến cõi mạng "lụi tim" khi đăng tải loạt ảnh được quý tử tháp tùng đi làm. Ngay lập tức, biểu cảm lém lỉnh, cưng xỉu của bé Bo khi được đi làm cùng mẹ gây sốt mạng xã hội. Đặc biệt, hình ảnh bé Bo ngồi vào lòng mẹ khiến ai nấy cũng đều thích thú và cảm thấy hạnh phúc, ấm áp lây.

Bo Thúi lại khiến cõi mạng lụi tim - Ảnh: FBNV

Đính kèm loạt ảnh, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp chia sẻ: "Bo 'thúi' hộ tống mẹ đi làm ạ. Dạo này mẹ đi làm nhiều nên không có thời gian làm clip cho em, chắc mọi người nhớ em lắm! Mọi người đừng giận mẹ Hòa nha".

Hòa Minzy khoe được Bo Thúi dẫn đi làm - Ảnh: FBNV

Dù bận rộn công việc, Hòa Minzy vẫn luôn dành thời gian bên cạnh con trai cưng. Fan hâm mộ lại mong chờ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-lui-tim-truoc-khoanh-khac-bo-thui-moi-be-ti-da-thap-tung-me-hoa-minzy-di-lam-467628.html