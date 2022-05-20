Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa!

Hậu trường 20/05/2022 16:57

Tình trạng hiện tại của Hòa Minzy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cách đây không lâu, Hòa Minzy bất ngờ lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một mối tình đẹp và con trai chung của cặp đôi còn quá nhỏ.

Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 1
Chuyện tình đẹp của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải kết thúc trong ngỡ ngàng khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hiện, sau đổ vỡ tình cảm, cả 2 đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Minh Hải vẫn bận rộn với công việc và những chuyến công tác tại nước ngoài. Còn về phía Hòa Minzy, thời gian gần đây, cô nàng liên tục chạy show và hầu như tập trung hết thời gian còn lại để chăm sóc con trai.

Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 2
Hậu chia tay, nữ ca sĩ toàn lực chạy show và chăm sóc cho con trai - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh hiện tại của mình khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Cụ thể, trong hình ảnh có thể thấy rõ, đôi mắt của nữ ca sĩ sưng húp cùng thần thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Chưa kể, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" cũng nói thêm về tình hình trầm trọng của mình rằng: "Mắt sưng mở không nổi rồi. Giờ tui về ngủ 1 giấc. Sáng mai ai có gặp được tui thì chạy qua nhé, lịch có up trên Fanpage Hòa Minzy rồi á".

Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 3
Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 4
Hòa Minzy gây lo lắng với tình trạng thiếu ngủ trầm trọng - Ảnh: Chụp màn hình

Qua dòng chia sẻ ngắn, có thể thấy, hậu chia tay bạn trai, Hòa Minzy đang rất cật lực chạy show và vất vả hơn trước rất nhiều để cố gắng kiếm tiền nuôi con để bé Bo có được cuộc sống đầy đủ nhất. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục dặn dò nữ ca sĩ không nên làm việc quá sức để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chỉ một hành động nhỏ, Fan của Hòa Minzy tiết lộ 'mối quan hệ' thật sự của nữ ca sĩ đối với FC của mình

Chỉ một hành động nhỏ, Fan của Hòa Minzy tiết lộ 'mối quan hệ' thật sự của nữ ca sĩ đối với FC của mình

Mới đây, một fan nữ của Hòa Minzy đã tiết lộ một sự thật về nữ ca sĩ qua cách hành xử với fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy - Minh Hải Hoà Minzy chia tay bạn trai Hòa Minzy - Minh Hải chia tay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?