Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa!

Cách đây không lâu, Hòa Minzy bất ngờ lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một mối tình đẹp và con trai chung của cặp đôi còn quá nhỏ.

Chuyện tình đẹp của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải kết thúc trong ngỡ ngàng khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hiện, sau đổ vỡ tình cảm, cả 2 đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Minh Hải vẫn bận rộn với công việc và những chuyến công tác tại nước ngoài. Còn về phía Hòa Minzy, thời gian gần đây, cô nàng liên tục chạy show và hầu như tập trung hết thời gian còn lại để chăm sóc con trai.