Hậu chia tay, Hòa Minzy vất vả trăm bề, tất bật chạy show sớm tối đến nỗi 'phờ phạc' khiến ai cũng xót xa!

Tình trạng hiện tại của Hòa Minzy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
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Cách đây không lâu, Hòa Minzy bất ngờ lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một mối tình đẹp và con trai chung của cặp đôi còn quá nhỏ.
Hiện, sau đổ vỡ tình cảm, cả 2 đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Minh Hải vẫn bận rộn với công việc và những chuyến công tác tại nước ngoài. Còn về phía Hòa Minzy, thời gian gần đây, cô nàng liên tục chạy show và hầu như tập trung hết thời gian còn lại để chăm sóc con trai.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh hiện tại của mình khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Cụ thể, trong hình ảnh có thể thấy rõ, đôi mắt của nữ ca sĩ sưng húp cùng thần thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Chưa kể, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" cũng nói thêm về tình hình trầm trọng của mình rằng: "Mắt sưng mở không nổi rồi. Giờ tui về ngủ 1 giấc. Sáng mai ai có gặp được tui thì chạy qua nhé, lịch có up trên Fanpage Hòa Minzy rồi á".
Qua dòng chia sẻ ngắn, có thể thấy, hậu chia tay bạn trai, Hòa Minzy đang rất cật lực chạy show và vất vả hơn trước rất nhiều để cố gắng kiếm tiền nuôi con để bé Bo có được cuộc sống đầy đủ nhất. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục dặn dò nữ ca sĩ không nên làm việc quá sức để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.