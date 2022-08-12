Hậu "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như "boy Hàn Quốc"

Hậu trường 12/08/2022 10:01

So với thời gian trước, diện mạo bạn trai cũ Hòa Minzy ngày càng thay đổi rõ rệt.

Mới đây, bạn trai cũ Hòa Minzy - thiếu gia Minh Hải vừa đăng tải hình ảnh mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên với diện mạo khác lạ của anh. 

Hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như 'boy Hàn Quốc' - Ảnh 1
Diện mạo thư sinh của doanh nhân Minh Hải khiến nhiều người chú ý.   

Trong ảnh, tình cũ Hòa Minzy diện quần jeans áo thun năng động. Có thể thấy, so với thời gian trước, vóc dáng Minh Hải ngày một mảnh mai, gương mặt gọn gàng hơn hẳn. Từ một người đàn ông mũm mĩm, giờ đây anh trở nên thư sinh như trẻ ra hẳn vài tuổi. 

Hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như 'boy Hàn Quốc' - Ảnh 2

Hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như 'boy Hàn Quốc' - Ảnh 3

Hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như 'boy Hàn Quốc' - Ảnh 4
Nam doanh nhân 1987 cũng thay đổi phong cách ăn mặc, kiểu tóc thu hút người đối diện.  

Phía dưới bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi diện mạo mới này của anh chàng:

- "Đẹp trai phong độ quá anh".

- "Nhìn baby quá!"

- "Nhìn trẻ quá nè!"

 

Hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như 'boy Hàn Quốc' - Ảnh 5
Minh Hải khác nhiều so với thời gian trước.

Thiếu gia Minh Hải nổi tiếng là CEO công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây. Anh và Hòa Minzy có với nhau một con trai chung, tên thường gọi là bé Bo. Tuy nhiên, đến đầu tháng 2/2022, cả hai xác nhận thông tin chia tay nhau khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Cặp đôi chia tay trong văn minh, hoà bình; bảo vệ lẫn nhau trước những chỉ trích và tin đồn thất thiệt, cùng nhau chăm sóc con nhỏ. 

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Sau 4 tháng chính thức xác nhận ‘đường ai nấy đi’, Minh Hải bất ngờ đăng tải hình ảnh và trạng thái hoàn toàn khác lạ.

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Từ khóa:   Bạn trai cũ Hòa Minzy Hòa Minzy ca sĩ Hòa Minzy

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