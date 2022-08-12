Hậu "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như "boy Hàn Quốc"

So với thời gian trước, diện mạo bạn trai cũ Hòa Minzy ngày càng thay đổi rõ rệt.
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Mới đây, bạn trai cũ Hòa Minzy - thiếu gia Minh Hải vừa đăng tải hình ảnh mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên với diện mạo khác lạ của anh.
Trong ảnh, tình cũ Hòa Minzy diện quần jeans áo thun năng động. Có thể thấy, so với thời gian trước, vóc dáng Minh Hải ngày một mảnh mai, gương mặt gọn gàng hơn hẳn. Từ một người đàn ông mũm mĩm, giờ đây anh trở nên thư sinh như trẻ ra hẳn vài tuổi.
Phía dưới bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi diện mạo mới này của anh chàng:
- "Đẹp trai phong độ quá anh".
- "Nhìn baby quá!"
- "Nhìn trẻ quá nè!"
Thiếu gia Minh Hải nổi tiếng là CEO công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây. Anh và Hòa Minzy có với nhau một con trai chung, tên thường gọi là bé Bo. Tuy nhiên, đến đầu tháng 2/2022, cả hai xác nhận thông tin chia tay nhau khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Cặp đôi chia tay trong văn minh, hoà bình; bảo vệ lẫn nhau trước những chỉ trích và tin đồn thất thiệt, cùng nhau chăm sóc con nhỏ.