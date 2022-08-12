Hậu "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải xuất hiện với diện mạo thư sinh như "boy Hàn Quốc"

Mới đây, bạn trai cũ Hòa Minzy - thiếu gia Minh Hải vừa đăng tải hình ảnh mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên với diện mạo khác lạ của anh.

Diện mạo thư sinh của doanh nhân Minh Hải khiến nhiều người chú ý.

Trong ảnh, tình cũ Hòa Minzy diện quần jeans áo thun năng động. Có thể thấy, so với thời gian trước, vóc dáng Minh Hải ngày một mảnh mai, gương mặt gọn gàng hơn hẳn. Từ một người đàn ông mũm mĩm, giờ đây anh trở nên thư sinh như trẻ ra hẳn vài tuổi.