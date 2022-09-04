Động thái gây chú ý của Hòa Minzy giữa tin đồn bạn trai cũ Minh Hải có tình mới

Sau gần nửa năm xác nhận chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Nguyễn Minh Hải gần đây vướng nghi vấn đã có bạn gái mới.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn thiếu gia Minh Hải - chồng cũ của nữ ca sĩ Hòa Minzy hiện đang hạnh phúc bên người yêu mới. Cụ thể,cư dân mạng đã truyền tay nhau nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi đang ngồi chờ ở sân bay được cho là thiếu gia Minh Hải và bạn gái mới được cư dân mạng truyền tay nhau bàn tán xôn xao. Về phía người trong cuộc, Minh Hải hiện vẫn đang giữ thái độ im lặng và chưa có động thái lên tiếng về vụ việc lần này.

Cặp đôi trong bức ảnh chụp ở sân bay được nhiều cư dân mạng đồn đoán là chồng cũ Hòa Minzy cùng bạn gái mới - Ảnh: Internet Về phía Hòa Minzy, nữ ca sĩ vẫn tỏ ra rất bình thản giữa tin đồn bạn trai cũ có tình mới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh đưa con trai Bo ra Hà Nội gặp người thân nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Cùng mẹ trải qua tuổi thơ thật vui vẻ con trai nhá". Bên cạnh đó, trong những bức hình được nữ ca sĩ đăng tải, bé Bo diện đồ trắng bảnh bao, thoải mái nô đùa bên mẹ và có loạt biểu cảm ngộ nghĩnh những người hâm mộ không khỏi thích thú và bật cười.

Hòa Minzy đưa con trai Bo ra Hà Nội gặp người thân nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh: FBNV Những khoảnh khắc đáng yêu của bé Bo trong những ngày nghỉ lễ tại Hà Nội - Ảnh: FBNV Trước đó, Hòa Minzy và bạn trai cũ xác nhận chia tay vào đầu năm nay, sau 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho hay, dù đã "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con trai nhỏ. Nữ ca sĩ luôn tập trung vào công việc và nỗ lực hết sức để cho bé Bo một cuộc sống tốt đẹp nhất. Từ trước tới nay, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà cách dạy con của cô cũng vô cùng khéo léo. Cậu bé Bo dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Bo cũng rất thông minh, chỉ cần mẹ hướng dẫn qua là cậu bé có thể làm được ngay.

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