Hòa Minzy tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho quý tử, tiết lộ sự cố đáng buồn khiến fan không khỏi lo lắng

Hậu trường 09/10/2022 11:31

Bé Bo vừa qua đã được mẹ Hòa Minzy tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhân dịp cậu bé được 3 tuổi.

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật mà cô tổ chức cho con trai. Theo đó, bé Bo đã 3 tuổi và ngày càng lớn phổng phao, cậu bé còn rất biết cách tạo dáng khi chụp ảnh.

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Hòa Minzy tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho bé Bo thúi - Ảnh: Chụp màn hình

"Sinh nhật chàng trai thiên bình ấm áp của mẹ. Nay đã tròn 3 tuổi rồi, mẹ chúc em sẽ luôn mạnh khỏe và bình an con nhé." - Hòa Minzy gửi lời chúc đến con trai của mình.

Được biết, hiện tại Hòa Minzy rất bận rộn vì lịch trình công việc dày đặc, tuy nhiên với cương vị một người mẹ thì cô vẫn dành thời gian tổ chức sinh nhật cho con trai của mình. Bé Bo trông rất hào hứng trong bữa tiệc sinh nhật của mình, những biểu cảm của cậu bé khiến công chúng vô cùng thích thú.

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Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng bé Bo càng lớn càng đẹp trai và thừa hưởng gen "lầy lội" từ mẹ ruột của mình, trong tương lai sẽ trở thành một "mầm non giải trí". Không ít khán giả cũng gửi lời chúc sinh nhật đến cậu bé.

Tuy nhiên, cũng trong bài viết này, Hòa Minzy đã tiết lộ một sự cố không mấy vui vẻ về tài khoản mạng xã hộ của bé Bo thúi. Theo đó, trang cá nhân này hiện không thể truy cập và dược.

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Hòa Minzy thông báo về sự cố liên quan đến trang của Bo thúi - Ảnh: Chụp màn hình

"Nick Con là Bo đây hiện đang không truy cập vào được nên mẹ Hòa không up. Chúc mừng sinh nhật con trên ấy ạ. Cả nhà xem ảnh con tạm qua đây nha." - Hòa Minzy cho hay.

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