Hòa Minzy đi làm từ thiện ở Quảng Trị nhưng lại bị người dân thẳng thắn 'bóc mẽ' chuyện không ngờ

Hậu trường 03/10/2022 20:16

Mới đây, câu chuyện đi làm từ thiện của Hòa Minzy được một người kể lại thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng.

Hiện tại, các tỉnh thành miền Trung đang hứng chịu nhiều thiệt hại từ cơn bão Noru. Mới đây trên một số diễn đàn, cư dân mạng đều đồng loạt lan truyền hình ảnh Hòa Minzy đang có mặt tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ bà con nơi đây.

Có mặt để phát quà cho bà con, nữ ca sĩ được khen ngợi bởi hình ảnh giản dị, ăn diện tối màu, không phấn son cầu kỳ. Tuy nhiên một hành động của nữ ca sĩ đã bị người hâm mộ "bóc mẽ" một cách đầy thẳng thắn.

Hòa Minzy đi làm từ thiện ở Quảng Trị nhưng lại bị người dân thẳng thắn 'bóc mẽ' chuyện không ngờ - Ảnh 1
Nữ ca sĩ được khen ngợi khi ăn diện đơn giản, không phấn son nhưng vẫn rạng rỡ. 

Cụ thể người này cho biết nữ ca sĩ khi đến Quảng Trị đã bày tỏ mong muốn mua lại xe máy về để "đi đua": "Ơ cái chị này buồn cười nhỉ, từ đâu bay đến Cửa Việt - Quảng Trị nhà em làm từ thiện rồi gạ mẹ em bán con D. chiến ạ. Chị nói mua về độ lại để đi đua".

Hòa Minzy đi làm từ thiện ở Quảng Trị nhưng lại bị người dân thẳng thắn 'bóc mẽ' chuyện không ngờ - Ảnh 2
Khoảnh khắc hài hước của Hòa Minzy khi ngồi trên chiếc xe máy và tạo dáng giống như "phượt thủ" khiến nhiều người phải bật cười.

Trước đó, được biết, Hòa Minzy tự bỏ 300 triệu đồng tiền túi để quyên góp giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn tự tay chuẩn bị 300 suất quà để hỗ trợ và gửi đến bà con tại Quảng Trị. 

Hòa Minzy đi làm từ thiện ở Quảng Trị nhưng lại bị người dân thẳng thắn 'bóc mẽ' chuyện không ngờ - Ảnh 3
Biên lai giao dịch chuyển khoản được nữ ca sĩ đăng tải công khai trên trang cá nhân

Trước những hành động đẹp, đầy ý nghĩa này của giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp, khán giả đã dành nhiều lời khen thể hiện sự cảm kích dành cho cô:

- "Hoà xinh quá. Vừa xinh lại vừa dễ thương. Ước gì được gặp Hoà nhỉ".

- "Càng nhìn càng thiện cảm, sắp tới mà cứ thế này thì thành fan mất thôi".

- "Hòa Minzy cảm giác như không thể có anti-fan được ấy".

Hòa Minzy là mọt trong những nữ ca sĩ chăm chỉ làm thiện nguyện của làng giải trí Việt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy tự bỏ tiền túi để làm thiện nguyện. Trong đợt bão lũ ở miền Trung vào năm 2020, giọng ca Nàng tiên cá đã mua nhiều thực phẩm, thuốc men gửi đến nhiều người dân. 

Hòa Minzy đi làm từ thiện ở Quảng Trị nhưng lại bị người dân thẳng thắn 'bóc mẽ' chuyện không ngờ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ không ngại khó khăn khi đến những điểm nóng thiên tai. 
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