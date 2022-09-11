Hòa Minzy hóa thành Tôn Ngộ Không vào đêm Trung Thu khiến dân mạng một phen 'hết hồn'

Được biết, Trung thu năm nay vào đúng dịp giọng ca Rời Bỏ đang có chuyến công tác Hà Nội. Vì thế, Hòa Minzy tranh thủ lên phố chơi hội trăng rằm. Nhìn tính cách vui vẻ, hài hước của Hòa Minzy không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ trẻ con. Nữ ca sĩ thoải mái cười đùa, không ngại giữa chốn đông người.

Vào đêm Trung Thu tối qua, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip hình ảnh nữ ca sĩ không ngại pha trò giữa phố đông khi người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không. Với tính cách lầy lội của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo sự thu hút với những người xung quanh và khiến các netizen được một trận cười nghiêng ngã.

Sự lầy lội của Hòa Minzy khiến cư dân mạng một phen cười nghiêng ngã - Ảnh: FBNV

Truớc đó, hình ảnh Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải hội ngộ đưa bé Bo đi học đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đồng thời, cả hai còn có một màn tương tác đầy thân thiết với nhau. Trong đó, Minh Hải còn nhắc đến người mới. Chính vì thế, khi đọc bình luận của cả hai trò chuyện khán giả đã bày tỏ sự thương cảm với Hòa Minzy và một số người khác cũng liên tiếp chỉ trích thiếu gia Minh Hải.

Trước đó, Hình ảnh Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải hội ngộ đưa bé Bo đi học đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết dài. Theo Hòa Minzy thì cô và thiếu gia Minh Hải đã không thể quay lại được nữa, và cô cũng đính chính thêm lần nữa là cả hai chia tay không phải vì người thứ 3 và việc thiếu gia Minh Hải quen ai cũng không còn liên quan đến Hòa Minzy. Ngay sau đó, thiếu gia Minh Hải cũng có chia sẻ trên trang cá nhân, khẳng định không có người thứ ba dẫn tới chuyện chia tay