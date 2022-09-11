Hòa Minzy hóa thành Tôn Ngộ Không vào đêm Trung Thu khiến dân mạng một phen 'hết hồn'

Hậu trường 11/09/2022 11:11

Vào đêm Trung Thu tối qua, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip hình ảnh nữ ca sĩ không ngại pha trò giữa phố đông khi người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không khiến dân mạng một phen cười nghiêng ngã.

Vào đêm Trung Thu tối qua, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip hình ảnh nữ ca sĩ không ngại pha trò giữa phố đông khi người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không. Với tính cách lầy lội của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo sự thu hút với những người xung quanh và khiến các netizen được một trận cười nghiêng ngã.

Hòa Minzy hóa thành Tôn Ngộ Không vào đêm Trung Thu khiến dân mạng một phen 'hết hồn' - Ảnh 1
Hòa Minzy không ngại pha trò giữa phố đông khi người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không - Ảnh: FBNV

Được biết, Trung thu năm nay vào đúng dịp giọng ca Rời Bỏ đang có chuyến công tác Hà Nội. Vì thế, Hòa Minzy tranh thủ lên phố chơi hội trăng rằm. Nhìn tính cách vui vẻ, hài hước của Hòa Minzy không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ trẻ con. Nữ ca sĩ thoải mái cười đùa, không ngại giữa chốn đông người.

Hòa Minzy hóa thành Tôn Ngộ Không vào đêm Trung Thu khiến dân mạng một phen 'hết hồn' - Ảnh 2
Sự lầy lội của Hòa Minzy khiến cư dân mạng một phen cười nghiêng ngã - Ảnh: FBNV

Truớc đó, hình ảnh Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải hội ngộ đưa bé Bo đi học đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đồng thời, cả hai còn có một màn tương tác đầy thân thiết với nhau. Trong đó, Minh Hải còn nhắc đến người mới. Chính vì thế, khi đọc bình luận của cả hai trò chuyện khán giả đã bày tỏ sự thương cảm với Hòa Minzy và một số người khác cũng liên tiếp chỉ trích thiếu gia Minh Hải.

Hòa Minzy hóa thành Tôn Ngộ Không vào đêm Trung Thu khiến dân mạng một phen 'hết hồn' - Ảnh 3
Trước đó, Hình ảnh Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải hội ngộ đưa bé Bo đi học đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết dài. Theo Hòa Minzy thì cô và thiếu gia Minh Hải đã không thể quay lại được nữa, và cô cũng đính chính thêm lần nữa là cả hai chia tay không phải vì người thứ 3 và việc thiếu gia Minh Hải quen ai cũng không còn liên quan đến Hòa Minzy. Ngay sau đó, thiếu gia Minh Hải cũng có chia sẻ trên trang cá nhân, khẳng định không có người thứ ba dẫn tới chuyện chia tay

Bị cộng đồng mạng 'ném đá', thiếu gia Minh Hải viết tâm thư dài bênh vực người mới 'Tôi không được phép bước tiếp để có một tình yêu mới sao?'

Bị cộng đồng mạng 'ném đá', thiếu gia Minh Hải viết tâm thư dài bênh vực người mới 'Tôi không được phép bước tiếp để có một tình yêu mới sao?'

Minh Hải đã viết tâm thư dài trên trang cá nhân trải lòng về những ồn ào khi bị ném đá chuyện có người mới.

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Từ khóa:   Hòa Minzy ca sĩ Hòa Minzy vbiz

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