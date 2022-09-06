Bị cộng đồng mạng 'ném đá', thiếu gia Minh Hải viết tâm thư dài bênh vực người mới 'Tôi không được phép bước tiếp để có một tình yêu mới sao?'

Hòa Minzy và Minh Hải là cặp đôi nhận nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ khi công khai yêu nhau và có thiên thần nhí. Tuy nhiên, vì lý do riêng mà cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm và chỉ xem nhau là bạn để cùng chăm sóc bé Bo.

Mới đây, dân mạng một phen ‘dậy sóng’ trước thông tin chồng cũ Hòa Minzy thừa nhận có người mới. Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận gay gắt cho thiếu gia Minh Hải. Trước lùm xùm không đáng có, giọng ca Rời Bỏ đã lên tiếng giải thích mối quan hệ với Minh Hải và ngầm khẳng định anh đã có mối quan hệ mới.