Bị cộng đồng mạng 'ném đá', thiếu gia Minh Hải viết tâm thư dài bênh vực người mới 'Tôi không được phép bước tiếp để có một tình yêu mới sao?'

Minh Hải đã viết tâm thư dài trên trang cá nhân trải lòng về những ồn ào khi bị ném đá chuyện có người mới.
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Hòa Minzy và Minh Hải là cặp đôi nhận nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ khi công khai yêu nhau và có thiên thần nhí. Tuy nhiên, vì lý do riêng mà cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm và chỉ xem nhau là bạn để cùng chăm sóc bé Bo.
Mới đây, dân mạng một phen ‘dậy sóng’ trước thông tin chồng cũ Hòa Minzy thừa nhận có người mới. Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận gay gắt cho thiếu gia Minh Hải. Trước lùm xùm không đáng có, giọng ca Rời Bỏ đã lên tiếng giải thích mối quan hệ với Minh Hải và ngầm khẳng định anh đã có mối quan hệ mới.
Sau khi Hòa Minzy lên tiếng giải thích việc không có chuyện người thứ 3 khiến cô và thiếu gia Minh Hải chia tay, cũng như không muốn bị can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cả hai, Minh Hải cũng đã nhanh chóng viết tâm thư trên trang cá nhân trải lòng về những ồn ào đã qua.
Theo đó doanh nhân Minh Hải tiết lộ anh và Hòa Minzy đã chia tay trong sự văn minh tử tế. Bên cạnh đó Hòa Minzy cũng đã từng nói rất rõ lý cho chia tay là do không đồng quan điểm về nhiều mặt trong cuộc sống dẫn đến quyết định dừng lại.
Doanh nhân Minh Hải mới đây Hiện bức tâm thư của tình cũ Hòa Minzy vẫn đang nhận được sự quan tâm của dân mạng và trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm.