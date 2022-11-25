Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai

Hậu trường 25/11/2022 14:21

Từ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, người ta thấy Hòa Minzy làm việc nhiều để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con được đủ đầy.

Thời gian gần đây, bên cạnh vai trò ca sĩ, Hòa Minzy còn lấn sân sang vai trò kinh doanh online thu hút khá nhiều sự quan tâm của netizen. Nữ ca sĩ đang là bà chủ của một shop chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Bên cạnh việc "chạy show" ca hát, cô nàng còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để livestream "chốt đơn".

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai - Ảnh 1
Hòa Minzy lao vào kiếm tiền, mạnh mẽ trở thành mẹ đơn thân sau những dang dở trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Từ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, người ta thấy Hòa Minzy làm việc nhiều, cô chăm chỉ chạy show, chăm chỉ nhận livestream bán hàng online để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con được đủ đầy. Tuy nhiên song song với vấn đề đó cũng có nhiều mặt trái đầy tiếc nuối.

Mới đây khi nữ ca sĩ đăng tải lịch làm việc của mình trong thời gian tới cho thấy cô làm việc không ngừng nghỉ dù chỉ là một ngày, các show trong nước và quốc tế dày đặc, kéo dài suốt từ thời điểm hiện tại đến tận ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp).

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai - Ảnh 2

Nhiều người khá bất ngờ trước lịch làm việc, chạy show quá nhiều của bà mẹ đơn thân, gửi lời chúc cho cô sức khỏe tốt để có thể theo đuổi công việc, kiếm kinh tế tốt nuôi con. Song bên cạnh đó cũng có nhiều bày tỏ nỗi trăn trở kèm thắc mắc bởi với khối lượng công việc lớn và dày đặc như vậy thì thời gian nào Hòa Minzy dành cho con trai Bo?

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai - Ảnh 3
Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai - Ảnh 4

Trước thắc mắc này của người hâm mộ, bà mẹ đơn thân cũng lên tiếng giải thích luôn, cô cố gắng làm hết thảy công việc trước Tết rồi nghỉ sớm, cùng con về quê ngoại ăn Tết. Bên cạnh đó, thực ra hai mẹ thường ngày vẫn gặp nhau và ngủ cùng nhau bình thường khi mẹ hết công việc. Ngoài ra, cô cho rằng con trai ở lứa tuổi hiện tại cũng không nên ở với mẹ nhiều bởi bé đã đến lúc có nhiều niềm vui khác ở trường và con cần phải học hỏi nhiều hơn.

"Mẹ Hoà làm trước Tết thui cả nhà ơi! Bạn Bo đi học rồi mà, con có bạn bè, có thầy cô, vui cả ngày ấy chứ, con chỉ ở nhà buổi tối thui. Cố gắng thật nhiều trước Tết rồi nghỉ sớm 2 mẹ con về Ngoại ăn Tết sớm ạ. Nhiều lịch trình ở Miền Nam thì đi làm xong về nhà vẫn gặp con và ôm con ngủ bình thường mà mọi người" - Hòa Minzy nói.

Trước lời giải thích này của giọng ca Rời bỏ nhiều người cũng đồng tình quan điểm với cô và gửi lời chúc cho hai mẹ con sẽ có những khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau sau giờ làm việc, học hành vất vả.

Tháng 2/2022, Hoà Minzy nhận đã tan vỡ với bạn trai - doanh nhân Minh Hải, cậu con trai chung sẽ do nữ ca sĩ chăm sóc. Vượt qua bao nhiêu biến cố, giờ đây Hoà Minzy có cuộc sống thoải mái và bình yên bên cậu con trai nhỏ. Nữ ca sĩ nhanh chóng cân bằng lại công việc và hướng về con trai.

Cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy: Bán hàng online kiếm thêm thu nhập, cảm thấy có lỗi với con trai - Ảnh 5

Bé Bo - con trai chung của cặp đôi sống cùng mẹ, là một trong những nhóc tỳ thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội bởi những cử chỉ đáng yêu. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 27, Hoà Minzy được khen ngợi bởi cách dạy con nghiêm khắc nhưng tâm lý vì thế bé Bo 3 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, lễ phép và ngoan ngoãn.

Nhân dịp sinh tròn 3 tuổi của con trai vừa qua, Hòa Minzy gây xúc động khi viết tâm thư gửi đến nhóc tỳ. Nữ ca sĩ cho biết do bản thân làm việc quá nhiều và không có thời gian để đồng hành cùng con nhiều như trước.

Hoà Minzy nhắn gửi nhóc tỳ: "Giờ con đã 3 tuổi, tâm lý và rối loạn tuổi lên 3 cũng khiến con hay cáu gắt hơn, mẹ thì đi làm nhiều tới nỗi khi trở về nhà sau vài ngày công tác con giận mà không muốn theo mẹ. Giờ mẹ đi làm về cũng là lúc con đang ngủ say, mẹ bế em về phòng, em hé mở mắt thấy rồi mếu máo như trách mẹ sao đi lâu thế. Những lúc mẹ bảo đưa mẹ ra sân bay là dỗi, rồi mẹ vừa nói tạm biệt thì lại oà lên khóc 'Con nhớ mẹ'.

Mẹ xin lỗi con trai, mẹ đang rất cố gắng để có thể song song vừa được bên con nhiều nhất và vừa hoàn thành tốt công việc mà mẹ đang may mắn có. Tất cả mọi thứ mẹ đang làm là vì con và ông bà ngoại, cũng như là chính bản thân mẹ, sự nghiệp của mẹ. Cùng mẹ cố gắng thêm 1 chút nữa nhé, em bé của mẹ thực sự rất ngoan và tuyệt vời rồi".

 

 

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