Nathan Lee xuất hiện 'khác thường' với cơ bắp cuồn cuộn, netizen tranh cãi vì 'lộ' điểm nhạy cảm

Hậu trường 03/05/2021 10:15

Trong lần xuất hiện mới nhất trên mạng xã hội, thay vì gây chú ý với loạt livestream bóc phốt, đấu tố, Nathan Lee gây chú ý trong một khoảnh khắc khiến dân tình "xịt máu mũi".

Tối ngày 2/5, "ông hoàng thị phi" đã đăng tải trên trang cá nhân 1 bức ảnh khoe body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng, điều gây chú ý là Nathan Lee ăn mặc "đơn sơ", để lộ điểm nhạy cảm trước ống kính. 

Nathan Lee xuất hiện 'khác thường' với cơ bắp cuồn cuộn, netizen tranh cãi vì 'lộ' điểm nhạy cảm - Ảnh 1
Nathan Lee mới chia sẻ một khoảnh khắc trên mạng xã hội

Được biết, đây là hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ vào hồi năm 2019 trên IG, nay được anh chia sẻ lại trên Facebook cá nhân. Trước đó, anh cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh khoe cơ bắp trên mạng xã hội. 

Nathan Lee xuất hiện 'khác thường' với cơ bắp cuồn cuộn, netizen tranh cãi vì 'lộ' điểm nhạy cảm - Ảnh 2 
Nathan Lee xuất hiện 'khác thường' với cơ bắp cuồn cuộn, netizen tranh cãi vì 'lộ' điểm nhạy cảm - Ảnh 3
Các hình ảnh được nam ca sĩ đăng tải trước đó
Nathan Lee xuất hiện 'khác thường' với cơ bắp cuồn cuộn, netizen tranh cãi vì 'lộ' điểm nhạy cảm - Ảnh 4
Nathan Lee gây chú ý với nhiều lần livestream trên mạng xã hội 

Nhiều ngày qua, loạt drama phốt chồng phốt giữa Nathan Lee với những nhân vật Vbiz như Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn liên tiếp diễn ra khiến trang cá nhân của nam ca sĩ luôn thu hút lượng tương tác lớn của cộng đồng mạng. Giữa sóng livestream, nam ca sĩ chia sẻ lại hình ảnh nóng bỏng thời xưa cũ lại gây ấn tượng không kém. Nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp hình thể, nhưng cũng có người lên tiếng chỉ trích vì trang phục phòng tắm của Nathan Lee.

Ảnh: FB, IG nhân vật.  

Sau 'phốt chồng phốt' với Nathan Lee, Ngọc Trinh lần đầu có chia sẻ dài 'dằng dặc' trên trang cá nhân

Sau 'phốt chồng phốt' với Nathan Lee, Ngọc Trinh lần đầu có chia sẻ dài 'dằng dặc' trên trang cá nhân

Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" giữa liên hoàn "phốt" của Nathan Lee thì cuối cùng Ngọc Trinh cũng có động thái đầu tiên.

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Từ khóa:   ca sĩ Nathan Lee Nathan Lee livestream

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