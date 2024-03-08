Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần

Hậu trường 08/03/2024 15:56

Tái hôn ở độ tuổi lục tuần với bà xã kém nhiều tuổi, chuyện tình của ông khiến nhiều người bàn tán. Song hiện tại nhạc sĩ Đức Huy có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nhạc sĩ Đức Huy đã sáng tác nhiều bài hát và trở thành bất hủ một thời. Các bài hát do ông sáng tác đều có cấu trúc chặt chẽ, lời lẽ bình dị, ngắn gọn mà sâu sắc. Kết hợp với đó là giai điệu nhẹ nhàng và dễ thấm. Một số bài hát gắn liền với tên tuổi của nam nhạc sĩ phải kể đến là: Đừng xa em đêm nay, Yêu em dài lâu, Và tôi cũng yêu em, Bài hát tình yêu, Thêm một lần nữa, Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Như đã dấu yêu,…

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 1
Nhạc sĩ Đức Huy đã sáng tác nhiều bài hát và trở thành bất hủ một thời. Các bài hát do ông sáng tác đều có cấu trúc chặt chẽ, lời lẽ bình dị, ngắn gọn mà sâu sắc

Ở tuổi 76, nhạc sĩ Đức Huy vẫn miệt mài đi diễn và không ngại làm mới bản thân. Nam nhạc sĩ cho hay ông ít khi nghĩ đến con số tuổi mình. "Còn thở còn đi còn đứng, còn được đàn, còn được hát, thì cứ việc làm những việc đó thôi, tại sao phải suy nghĩ nhiều làm gì" - nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 2
Ở tuổi 76, nhạc sĩ Đức Huy vẫn miệt mài đi diễn và không ngại làm mới bản thân. Nam nhạc sĩ cho hay ông ít khi nghĩ đến con số tuổi mình

Là một trong nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, nhạc sĩ Đức Huy lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 1989, Đức Huy gặp Thảo My và 2 năm sau thì trở thành vợ chồng. Chuyện tình giữa ca sĩ – nhạc sĩ gắn bó cả trên đường tình và đường sự nghiệp rất lãng mạn, nên thơ. Trong thời gian yêu đương, ông đã sáng tác tặng cô 3 bài: Đừng xa em đêm nay, Những đêm trăng tròn, Còn mãi thương yêu…

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 3
Là một trong nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, nhạc sĩ Đức Huy lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đức Huy – Thảo My chuyển hướng sang kinh doanh như mở phòng thu, mở tiệm studio, nhà hàng nhưng kết quả không như mong đợi. Kinh tế khó khăn chính là yếu tố khiến vợ chồng nam nhạc sĩ ngày càng xa cách. Trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, sau 13 năm chung sống, nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Thảo My đã ly dị. Hậu ly hôn, vợ và 3 con sống ở Mỹ, Đức Huy trở về Việt Nam.

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 4
Năm 1989, Đức Huy gặp Thảo My và 2 năm sau thì trở thành vợ chồng. Chuyện tình giữa ca sĩ – nhạc sĩ gắn bó cả trên đường tình và đường sự nghiệp rất lãng mạn, nên thơ

Sau thời gian dài cô đơn, nam nhạc sĩ sinh năm 1947 tìm được tình yêu bên người vợ kém mình 44 tuổi. Tái hôn ở độ tuổi lục tuần với bà xã kém nhiều tuổi, chuyện tình của ông khiến nhiều người bàn tán. Song hiện tại nhạc sĩ Đức Huy có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Trong hậu trường các chương trình bà xã kém tuổi Huỳnh Thư luôn đồng hành và quan tâm chồng tận tình. Chênh lệnh tới 44 tuổi nhưng hai vợ chồng nam nhạc sĩ lại rất ăn ý trong cuộc sống. Bà xã vốn là một fan của Đức Huy. Sau thời gian dài tìm hiểu, hai người đến với nhau cùng xây đắp hạnh phúc. Hiện tại, vợ chồng nam nhạc sĩ có thêm 2 người con, một trai và một gái. Bé út chào đời vào năm 2017, khi đó nhạc sĩ Đức Huy vừa tròn 70 tuổi.

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 5
Sau đổ vỡ hôn nhân đầu, nam nhạc sĩ tìm được tình yêu bên người vợ kém mình 44 tuổi

Cách xa về tuổi tác, Huỳnh Thư cho hay, lúc đầu cô cảm thấy khó chịu, hay tự ái mỗi khi ông xã sửa sai. Sau 10 năm chung sống, cô học được cách chấp nhận sự thật, giảm cái tôi nên cuộc sống hai vợ chồng ngày càng viên mãn.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng lãng mạn hơn trong tình yêu với vợ trẻ. Ông không đợi đến các dịp lễ, kỷ niệm mới bày tỏ sự yêu thương với vợ mà mỗi ngày đều thể hiện tình cảm của mình. Vợ kém 44 tuổi của nam nghệ sĩ từng kể, con gái hay cằn nhằn vì "Ba mẹ sáng hôn kỳ quá, trưa hôn, tối hôn mà ăn cơm cũng hôn, hôn suốt ngày. Ngày nào chúng tôi hôn nhau dưới 10 lần nghĩa là đang cãi nhau".

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 6
Nhạc sĩ Đức Huy cũng lãng mạn hơn trong tình yêu với vợ trẻ. Ông không đợi đến các dịp lễ, kỷ niệm mới bày tỏ sự yêu thương với vợ mà mỗi ngày đều thể hiện tình cảm của mình

Bà xã nhạc sĩ Đức Huy thừa nhận, hôn là một phương pháp giao tiếp, thể hiện sự yêu thương chứ không phải thủ tục. Còn về phần nhạc sĩ Đức Huy, ông thậm chí còn thừa nhận là hay "nhõng nhẽo" vợ. Không có vợ là không chịu ăn cũng không chịu ngủ. Ông gọi đó là "quen hơi" và ăn, ngủ có đôi thì vui hơn.

Không chỉ là vợ chồng, hai người còn xem nhau là bạn, là tri kỷ, cái gì cũng tâm sự, chia sẻ đến nỗi vợ nhạc sĩ Đức Huy kể rằng: "Tôi không cần bạn vì bất cứ điều gì tôi cũng có thể nói với anh rồi, không cần chia sẻ thêm với ai khác nữa. Tôi rất sung sướng và hạnh phúc vì điều đó".

Nam nhạc sĩ cưới vợ 2 kém 44 tuổi, U80 làm bố lần 5, 'ghiền hơi' vợ trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo, hôn chục lần - Ảnh 7
Chênh lệnh tới 44 tuổi nhưng hai vợ chồng nam nhạc sĩ lại rất ăn ý trong cuộc sống. Ông thậm chí còn thừa nhận là hay "nhõng nhẽo" vợ. Không có vợ là không chịu ăn cũng không chịu ngủ. Ông gọi đó là "quen hơi" và ăn, ngủ có đôi thì vui hơn

Hiện tại Đức Huy ưu tiên số một của ông luôn là sức khỏe ổn định. Đơn giản, nếu ông không khỏe thì mọi người chung quanh cũng "mệt" vì ông. Có sức khỏe, ông mới có thể chăm sóc cho gia đình ông được.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Đức Huy Đức Huy bà xã Đức Huy

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