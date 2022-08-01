Vợ trẻ kém 44 tuổi của nhạc sĩ Đức Huy bất ngờ tiết lộ tính cách kỳ lạ của chồng

Cuộc sống gia đình của nhạc sĩ Đức Huy cùng với bà xã kém 44 tuổi nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Xuất hiện trong chương trình Giao lộ thời gian số 3, vợ trẻ kém 44 tuổi của nhạc sĩ Đức Huy luôn là người đồng hành và bên cạnh ủng hộ ông xã. Bà xã Huỳnh Thư chỉ diện bộ trang phục đơn giản màu đen và vô cùng vui vẻ với mọi người. Đáng chú ý là bà xã Đức Huy thể hiện là một người vô cùng ân cần, quan tâm và chăm sóc cho chồng trong hậu trường. Tuy nhiên, Huỳnh Thư lại hé lộ rằng nhạc sĩ Đức Huy chỉ thích làm mọi chuyện một mình, thậm chí vợ muốn đi theo ông phải xin phép: "Đi theo chăm sóc mà có cần đâu. Đâu phải muốn đi theo là cho đi theo đâu, không thích ai phụ mình hết trơn. Hôm nay, tôi phải xin mới cho đi theo đó, nhưng anh ấy có nói là không được quay tôi".

Huỳnh Như luôn ân cần chỉnh lại trang phục cho chồng trước khi ra sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy, vợ của anh sinh năm 1991, cả hai có 3 năm tìm hiểu trước khi về chung nhà. Năm 2013, tác giả Đừng xa em đêm nay và vợ chào đón con trai đầu. Cuộc sống của cặp đôi càng đong đầy hạnh phúc hơn khi có thêm một bé gái vào năm 2017. Bà xã kém 44 tuổi này vốn là người hâm mộ của nam nhạc sĩ. Họ kết hôn năm 2013 sau một thời gian dài tìm hiểu. Cặp vợ chồng có với nhau hai người con, một trai (sinh năm 2015) và một gái (sinh năm 2018). Theo nhạc sĩ Đức Huy, mỗi người sinh ra như một hạt giống, chỉ cần mình chăm tưới cây, hướng nắng thì ở tuổi nào cũng vẫn phát triển tốt tươi. Ông nói: "Khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài. Cách cảm thông, tôn trọng và trân quý sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng".

Gia đình hạnh phúc viên mãn của nhạc sĩ Đức Huy và bà xã Huỳnh Thư - Ảnh: FBNV Dù hôn nhân lệch tuổi chịu không ít thị phi nhưng Đức Huy và vợ chứng minh tình yêu của họ là chân thành và bền vững. Nam nghệ sĩ dù trên 70 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, lãng mạn, ân cần. Những lúc không phải đi diễn, nhạc sĩ không nề hà bất kỳ việc gì từ cho con ăn đến thay tã cho con. Sau gần 10 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ thói quen hôn nhau vào các buổi sáng, trưa, tối. Sự lãng mạn của họ đôi khi còn bị bạn bè trêu.

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 75: Trong mỗi cuộc tình, tôi đều trân quý đối phương "Dù còn đến với nhau hay đã xa nhau, tôi đều trân quý sự ấm áp mà cả hai đã dành cho nhau" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

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