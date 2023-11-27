Những sao nam cùng cảnh 'cha già con mọn': Đức Huy 'lên chức' lần 5 ở tuổi 70, Thương Tín miệt mài chạy show nuôi con nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nam nhạc sĩ còn khiến nhiều người trầm trồ vì mối tình với vợ 2 kém 44 tuổi. Ở tuổi 70, nhạc sĩ tài hoa còn lên chức bố lần thứ 5 (trước đó có 3 con với người vợ đầu). Ông từng chia sẻ cảm giác được bế con vào lòng, quan sát từng cử chỉ, từng cái chớp mắt, chúm môi của con vẫn khiến ông hạnh phúc như những lần đầu. Ông thao thao kể về con với niềm tự hào, xúc động không giấu được.

Hơn 50 năm sáng tác âm nhạc , nhạc sĩ Đức Huy có trong tay cả kho tác phẩm âm nhạc đồ sộ. Nhắc đến ông người ta nghĩ ngay đến "Và tôi cũng yêu em"; "Yêu em dài lâu"; "Và con tim đã vui trở lại"...

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại khó khăn khiến ông phải đưa vợ và con gái về sống ở quê Phan Rang- Tháp Chàm. Nam nghệ sĩ miệt mài chạy show ở Sài Gòn để phụ vợ lo cho con nhỏ. Ông từng chia sẻ vào năm 2019: “Ở quê, cuộc sống của tôi và vợ con dễ chịu hơn ở Sài Gòn. Vợ tôi thi thoảng có làm thêm công việc gia công hạt điều. Con gái tôi năm nay được hơn 5 tuổi, dễ thương, lanh lợi và có năng khiếu nghệ thuật.

Nam diễn viên Ván bài lập ngửa vốn được biết đến từ những năm 1990 với những vai phản diện. Sau đổ vỡ hôn nhân với vợ đầu, Thương Tín có một người con trai nay đã lớn. Bước thêm lần nữa với cuộc hôn nhân mới cùng vợ kém 20 tuổi, nghệ sĩ Thương Tín không giấu được niềm hạnh phúc khi lên chức lần 2 ở tuổi 58.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại khó khăn khiến ông phải đưa vợ và con gái về sống ở quê Phan Rang- Tháp Chàm. Nam nghệ sĩ miệt mài chạy show ở Sài Gòn để phụ vợ lo cho con nhỏ

Ở cái tuổi xế chiều này, đối với tôi, con gái là một món quà bất ngờ mà trời đã ban cho. Từ ngày có con, đời tôi rẽ sang một con đường mới. Tôi thay đổi thành một con người khác chứ không sống theo kiểu bất cần, không nghĩ đến ngày mai như lúc xưa nữa”.

Nghệ sĩ Hồng Tơ

Nghệ sĩ Hồng Tơ được biết đến là một nghệ sĩ hài miền Nam nổi tiếng một thời. Sau đổ vỡ với cuộc hôn nhân lần thứ nhất, nam nghệ sĩ sinh năm 1963 tái hôn với người vợ gốc Huế ít hơn mình 2 giáp. Anh từng chia sẻ: "Làm bố ở tuổi 54 vẫn cứ ngỡ như mình đang ở tuổi ngoài 30 khi nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng con khóc".

Sau đổ vỡ với cuộc hôn nhân lần thứ nhất, nam nghệ sĩ sinh năm 1963 tái hôn với người vợ gốc Huế ít hơn mình 2 giáp

Cuộc sống giờ đây của Hồng Tơ chủ yếu xoay quanh quán cà phê, gặp gỡ vài người bạn cùng thú vui chim, cá cảnh. Lúc rảnh rỗi, anh phụ vợ bưng bê café, cơm nước và trò chuyện với các khách hàng thân thiết. Nam nghệ sĩ cho hay sau những sóng gió muốn chọn cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.



Anh từng chia sẻ: "Làm bố ở tuổi 54 vẫn cứ ngỡ như mình đang ở tuổi ngoài 30 khi nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng con khóc".

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa sinh năm 1962, từng là một trong những cây hài nổi tiếng cùng thời với NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu… Dù không sở hữu gương mặt tài tử điển trai như nhiều đồng nghiệp song chính nét diễn tự nhiên đã giúp ông chiếm được thiện cảm của khán giả.

Trong khi đồng nghiệp vợ con đuề huề ở tuổi ngoài 30 thì Hữu Nghĩa vẫn mải rong ruổi với từng vai diễn, miệt mài cả ngày tại sân khấu kịch. Ở tuổi 50, ông mới lập gia đình

Trong khi đồng nghiệp vợ con đuề huề ở tuổi ngoài 30 thì Hữu Nghĩa vẫn mải rong ruổi với từng vai diễn, miệt mài cả ngày tại sân khấu kịch. Ở tuổi 50, ông mới lập gia đình. Nam nghệ sĩ sinh năm 1962 chào đón đứa con đầu lòng khi 52 tuổi. Nhóc tì hiện tại đã lên 9 tuổi.



Nam nghệ sĩ sinh năm 1962 chào đón đứa con đầu lòng khi 52 tuổi. Nhóc tì hiện tại đã lên 9 tuổi

Hữu Nghĩa từng tâm sự xúc động về con trai: "Con tôi cảm nhận được sự bận rộn công việc của ba. Đôi lúc con viết những bài văn nộp cho cô rồi đưa cho tôi đọc, nội dung là: "Ba em bận công việc suốt ngày ngoài đường, đến khuya mới về và đôi khi cũng chẳng về. Mỗi lần ba về ngủ với em, em cảm thấy hạnh phúc".