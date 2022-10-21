Mỹ nhân Việt hứng khởi khoe quà 20/10: Bảo Thy 'chê' quà chồng đại gia, Phạm Quỳnh Anh được hẳn 'xế hộp' yêu thích

Dàn mỹ nhân Vbiz đã nhận được những món quà ý nghĩa từ người thân, bạn bè trong ngày 20/10.

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những người đẹp showbiz Việt đã nô nức khoe loạt khoảnh khắc nhận quà từ những người đặc biệt. Đâu đâu cũng tràn ngập sắc hoa, còn có nàng nhận được quà "khủng" khiến khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ. Trong ngày 20/10, Bảo Thy khiến khán giả chú ý với hình ảnh xinh đẹp, rạng ngời khi trên tay nhận được bó hoa tươi thắm từ ông xã doanh nhân. Giọng ca Công Chúa Bong Bóng còn gửi lời chúc đến "một nửa thế giới": Chúc các chị em mình ngày 20/10 thật hạnh phúc ạ. Phụ nữ là để nâng niu. Ngày này năm nào cũng vậy, 2 đồng chí sống cùng nhà tặng quà qua lại cho nhau. Ngộ lắm...!".

Bảo Thy rạng rỡ bên bó hoa của ông xã doanh nhân. Đặc biệt, dưới phần bình luận, cô nàng còn tiết lộ "điểm trừ" về món quà mà ông xã tặng. Đăng ảnh cận bó hoa có dòng chữ "Tặng vợ nhân ngày 20/10", Bảo Thy cho biết: "Sáng ra dòng chữ này là Thy CHÊ liền cả nhà ạ". Nguyên nhân chỉ vì ông xã nữ ca sĩ đề chữ "vợ" thay vì "vợ yêu". Lúc đầu bó hoa có dòng chữ thiếu mất từ "yêu" khiến "công chúa bong bóng" giận yêu chồng. Trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận hoa và quà từ tình trẻ. Nữ ca sĩ không quên nhắn gửi những lời yêu thương đến chị em phụ nữ nhân ngày của mình. Cô chia sẻ: "20/10 của chúng mình, hãy luôn tin rằng mình đẹp hơn hoa nhé."

Trước đó, Lâm Bảo Châu cũng gửi lời chúc mừng và nhắn gửi đến "nữ hoàng phòng trà": "Luôn happy, luôn cười không chỉ mỗi ngày này mà tất cả những ngày khác. Happy women’s day...!". Phạm Quỳnh Anh cũng đăng đàn tiết lộ nhận quà "khủng" từ người nào đó trong ngày 20/10. Nữ ca sĩ tâm sự, đây là chiếc xe cô rất thích, bởi nó không chỉ phù hợp với gia đình mà còn tiện lợi cho việc đi diễn nhưng cô chưa mua. Thậm chí, chủ nhân món quà còn lên kế hoạch "lừa" Phạm Quỳnh Anh đi để nhận xe chung, nhưng cô nhất định từ chối vì bận chuyển nhà, dọn dẹp. Phạm Quỳnh Anh nhận được món quà đặc biệt trong ngày 20/10. Thu Trang và Tóc Tiên đã có cuộc hội ngộ vào sáng 20/10. Thu Trang hào hứng: "Bất ngờ xỉu. Bó hoa đầu tiên trong ngày là do cô em gái sinh đôi tặng. Giờ đã hiểu câu: Chỉ phụ nữ mang đến hạnh phúc cho nhau". Tóc Tiên là người đầu tiên tặng hoa cho Thu Trang trong ngày 20/10. Thu Trang cũng nhận được hoa từ ông xã Tiến Luật. Phương Trinh Jolie chia sẻ hình ảnh khoe dáng nuột nhân ngày phụ nữ. Bà xã Lý Bình nhắn gửi: "Chúc các chị em phụ nữ 20/10 thật xinh đẹp, hạnh phúc, tự tin, sức khỏe, độc lập tài chính và luôn tỏa sáng với phiên bản của chính mình". Ngoài ra, cô cũng nhận được hoa và quà của nhân viên và bánh do con gái Mia tặng. Phương Trinh Jolie khoe được nhân viên tặng hoa nhân ngày 20/10. Bé Mia tặng mẹ Phương Trinh bánh nhân dịp 20/10. Cùng ngắm nhìn thêm loạt khoảnh khắc hạnh phúc của các mỹ nhân Việt trong ngày 20/10 nhé! Diễm My 9x khoe khoảnh khắc được bạn trai tự tay cắm hoa tặng nhân ngày 20/10 khiến nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc và cảm động. Lê Phương hạnh phúc: "Bước vào nhà là 1h sáng, te tua tơi tả. Nhận quà 20/10 mà mắt hết bụp luôn. Hôm nay chị em phụ nữ mình có một ngày tuyệt vời nhé". Quỳnh Thư: "Phụ nữ chính là cái kiểu: 'Tùy anh, nhưng phải đúng ý em'. 'Sao cũng được, nhưng không phải cái gì cũng được'. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam chúc các chị em mọi việc như ý, luôn xinh đẹp và hạnh phúc". Bà xã Trấn Thành đăng tải một tấm hình kèm dòng trạng thái: "Hoa lạ, mà xinh quá, Thank you."

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