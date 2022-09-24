Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần'

Hậu trường 24/09/2022 15:27

Sau 10 tháng sinh con đầu lòng, Bảo Thy tiết lộ đã trở về với số cân nặng và vóc dáng như thời son rỗi.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Thy vừa chia sẻ hình ảnh thả dáng tại hồ bơi thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, cô hào hứng chú thích: "Xin chúc mừng đồng chí bé Thy đã trở về số cân nặng trước khi sinh em bé ố là la".

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 1
Bảo Thy khoe ảnh vóc dáng sau khi đã về lại mức cân nặng trước khi sinh em bé. 

Trong ảnh, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi khoe ảnh diện áo tắm phô diễn vóc dáng nuột nà. Được biết chỉ sau hơn 10 tháng sinh em bé đầu lòng, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà cùng body "đỉnh của chóp". 

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 2
Cận cảnh vòng eo con kiến của Bảo Thy sau sinh nở. 

Nhất là những chị em bỉm sữa đang trong quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt, đồng thời lấy Bảo Thy làm động lực để tiếp tục nỗ lực đẹp hơn mỗi ngày. 

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 3
Vóc dáng nuột nà của bà mẹ một con khiến dân tình mãn nhãn.

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ bí quyết để nhanh chóng lấy lại body mơ ước sau sinh. Bảo Thy cho biết: "Một trong những cách giảm cân hay nhất là cho con bú mẹ, chăm sóc và ngủ đêm bên cạnh con mẹ auto mệt, giảm cân mà tinh thần lại cực kì vui vẻ phấn chấn dù có lúc đứng không vững do thiếu ngủ cả nhà ạ. Chúc cả nhà thân yêu của Thy ngày mới tràn ngập niềm vui nha".

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 4
Sau sinh con, Bảo Thy dù bận rộn đến mấy vẫn chú trọng vào việc chăm sóc bản thân. 

So với những mẹ bỉm khác, Bảo Thy được đánh giá là về dáng nhanh ngoạn mục. Xem qua những hình ảnh khoe dáng của nữ ca sĩ sau sinh trước đó, đặc biệt là khi cô khoác lên mình những bộ áo tắm, váy ôm body khoe dáng, ai cũng phải gật gù tán thưởng.

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 5
Thời điểm chưa về lại mức cân nặng ban đầu, Bảo Thy đã trông rất nuột nà. 

 

Hành trình lấy lại sắc vóc 'chuẩn chỉnh' sau 10 tháng sinh quý tử, Bảo Thy khiến dân tình 'thả tim rần rần' - Ảnh 6
Bảo Thy khoe đường cong S-lline với bộ bikini thiết kế táo bạo. Áo khoét ngực rộng cùng váy cạp trễ tôn thân hình sau sinh của Bảo Thy. Cô được khán giả khen như chưa có dấu hiệu sinh nở.
Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại

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