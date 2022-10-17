'Tình trẻ' bị antifan công kích, Lệ Quyên 'cãi tay đôi' gay gắt để bảo vệ , thẳng thừng mắng 'đầu toàn bã đậu'

Trước những lời lẽ mỉa mai Lâm Bảo Châu yêu cô "chỉ vì tiền", Lệ Quyên liền có động thái gay gắt đáp trả.

Kể từ khi chia tay doanh nhân Đức Huy và bắt đầu công khai tình cảm với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nhận về không ít lời bàn tán của netizen xoay quanh mối quan hệ này. Mỗi lần giọng ca Tình Lỡ chia sẻ bất kỳ hình ảnh gì, lại có những antifan kém duyên vào chỉ trích cô bằng những lời lẽ khó nghe. Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên khoe ảnh ngồi xế hộp sang chảnh đi kèm là quan điểm tình yêu của bản thân cô: "Em bận rộn và khó tính, không có nhiều thời gian để rong ruổi yêu đương. Bởi vậy khi yêu là nghiêm túc và lâu dài".

Bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Đáng chú ý, từ đây Lệ Quyên bất ngờ trở thành tâm điểm công kích của antifan khi họ cho rằng Lâm Bảo Châu yêu nữ ca sĩ là "vì tiền". Ngay lập tức, Lệ Quyên liền có màn đáp trả để bảo vệ "tình trẻ", thậm chí mắng thẳng mặt với nhiều lời lẽ gay gắt như: "những kẻ vô giáo dục, vô ý thức", "đầu toàn bã đậu", "vô phước",...

Trước màn tấn công của anti-fan, Lệ Quyên cũng không nhường nhịn khi đáp trả gay gắt. Đây không phải là lần đầu Lệ Quyên sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ người yêu Lâm Bảo Châu. Trước đó, nhiều lần nữ ca sĩ anti-fan công kích về chuyện ngoại hình và tình cảm với bạn trai kém tuổi. Trước những ý kiến trái chiều, Lệ Quyên đã nhiều lần đáp trả, thậm chí cãi "tay đôi" với anti-fan suốt mấy tiếng đồng hồ. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Tuy nhiên, sau đó, cô lại xóa hết tất cả những lời lẽ này trên facebook. Có vẻ như nữ ca sĩ chỉ muốn giữ lại những điều vui vẻ tốt đẹp mà thôi. Lệ Quyên là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, được người trong nghề ưu ái dành tặng danh xưng "Nữ hoàng phòng trà". Dù đã ở tuổi 40 nhưng giọng ca "Tình lỡ" vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, hình thể thon gọn, quyến rũ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Đức Huy, cả hai có 1 con trai chung. Đến tháng 9/2020, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng chăm sóc, nuôi nấng con trai chung. Mặc nhiều lời chỉ trích, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng nồng nàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tre-bi-antifan-cong-kich-le-quyen-cai-tay-doi-gay-gat-de-bao-ve-thang-thung-mang-dau-toan-ba-dau-514718.html